サムヤン「20-50mm F2 FE」「200mm F1.8 FE OIS」「300mm F4 FE OIS」の画像

SonyAlphaRumorsに、サムヤンがCP+で展示を予定している「20-50mm F2」「200mm F1.8」「300mm F4」の画像が掲載されています。
- 信頼できる情報筋が、CP+で展示される新しいSamyangのレンズの画像を提供してくれた。
- 20-50mm F2.0 FE
- 200mm F1.8 FE
- 300mm F4.0 FE
28-85mmの大口径ズームも新たに登場するはずだ。これらのレンズはすべて3Dプリントされたモックアップで、実際に動作するプロトタイプではない。ここでの目的は、フィードバックを集め、顧客が本当に求めているものを把握することだ。私は20-50mmが欲しいが、あなたはどうだろうか？
特に20-50mm F2はこれまでにないスペックで面白そうなレンズですね。サイズはかなり大きいですが、20mmスタートでF2に通しなので、これは仕方ないところです。28-85mmの大口径ズームもどのようなスペックになるのか気になるところです。
ただ、今回、展示されるのは稼働しないモックアップということなので、製品化されるとしても発売までにはまだかなり時間がかかりそうですね。
不夜城
20-50気になりますねえ〜
シュナイダーと連名の2製品が小型化を意識し過ぎて光学性能が厳しそうなので（特に14-24）
大口径レンズらしい性能を期待しています。
FX300
20-50が欲しいですね〜
仕事でSIGMAの28-45を使用してますが
やっぱり広角が必要になる時があるんですよね
あとは写り次第ですね！