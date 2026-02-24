ニコンが「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を正式発表

ニコンが大幅な軽量化とAFの高速化を実現した大口径望遠ズーム「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を正式に発表しました。

･大口径望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を発売

式会社ニコンイメージングジャパンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ対応の大口径望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を発売する。価格はオープンプライズ、発売時期は2026年4月予定。予約販売受付は、3月3日10時より開始。

前群レンズ構成の変更と、レンズ稼働群のメカ部品削減により、クラス最軽量となる質量約998gを実現。

「シルキースウィフトVCM（SSVCM）」を採用したマルチフォーカス方式により、静止画、動画を問わず高速で高精度、かつ静粛なAFを実現。

スーパーED、ED非球面に加え、ED、非球面、蛍石、SRレンズの6種類を採用することにより、色収差を効果的に補正し、より自然で鮮明な表現が可能。

最短撮影距離は、広角端0.38m、望遠端0.8m。最大撮影倍率は広角側0.3倍、望遠側0.25倍で、より被写体に近づいたダイナミックな撮影が可能。

「NIKKOR」レンズとして初めてアルカスイスタイプの雲台に対応し、よりスムーズな三脚への着脱が可能。

ニコン史上最高の反射防止効果を発揮する「メソアモルファスコート」に加え、「アルネオコート」の採用で、ゴースト、フレアを効果的に抑えたクリアーな描写を実現。

コントロールリング操作時のクリック感の有無を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。

縦横の構図をスムーズに切り替えられる着脱式三脚座リングと、快適な手持ち撮影をサポートする保護カバーが付属。

フードを装着したまま、円偏光フィルターや可変NDフィルターの操作を可能にするフィルター操作窓を搭載。

シンクロVR対応カメラとの組み合わせで、画面中央部と周辺部で補正効果6.0段の手ブレ補正（VR）を実現。

外付けテレコンバーター 「Z TELECONVERTER TC-1.4x」、「Z TELECONVERTER TC-2.0x」の装着で、離れた被写体にも柔軟な対応が可能。

ズーミングで長さが変化しないインターナルズーム機構により、安定したズーム操作ができ、高い防塵・防滴性能にも貢献。

新しい70-200mm f/2.8は362gの大幅な軽量化を実現しており、長時間の手持ち撮影もかなり楽になりそうです。SSVCMの採用でAFの改善も期待できそうですね。光学系も一新されており、旧型よりも寄れるようになっているのもポイントが高いです。旧型も優秀なレンズでしたが、新型は全方位的に改良されており、かなり訴求力が上がっている印象です。