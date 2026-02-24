ニコンが「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を正式発表

ニコンが大幅な軽量化とAFの高速化を実現した大口径望遠ズーム「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を正式に発表しました。
･大口径望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を発売
- 式会社ニコンイメージングジャパンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ対応の大口径望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を発売する。価格はオープンプライズ、発売時期は2026年4月予定。予約販売受付は、3月3日10時より開始。
- 前群レンズ構成の変更と、レンズ稼働群のメカ部品削減により、クラス最軽量となる質量約998gを実現。
- 「シルキースウィフトVCM（SSVCM）」を採用したマルチフォーカス方式により、静止画、動画を問わず高速で高精度、かつ静粛なAFを実現。
- スーパーED、ED非球面に加え、ED、非球面、蛍石、SRレンズの6種類を採用することにより、色収差を効果的に補正し、より自然で鮮明な表現が可能。
- 最短撮影距離は、広角端0.38m、望遠端0.8m。最大撮影倍率は広角側0.3倍、望遠側0.25倍で、より被写体に近づいたダイナミックな撮影が可能。
- 「NIKKOR」レンズとして初めてアルカスイスタイプの雲台に対応し、よりスムーズな三脚への着脱が可能。
- ニコン史上最高の反射防止効果を発揮する「メソアモルファスコート」に加え、「アルネオコート」の採用で、ゴースト、フレアを効果的に抑えたクリアーな描写を実現。
- コントロールリング操作時のクリック感の有無を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。
- 縦横の構図をスムーズに切り替えられる着脱式三脚座リングと、快適な手持ち撮影をサポートする保護カバーが付属。
- フードを装着したまま、円偏光フィルターや可変NDフィルターの操作を可能にするフィルター操作窓を搭載。
- シンクロVR対応カメラとの組み合わせで、画面中央部と周辺部で補正効果6.0段の手ブレ補正（VR）を実現。
- 外付けテレコンバーター 「Z TELECONVERTER TC-1.4x」、「Z TELECONVERTER TC-2.0x」の装着で、離れた被写体にも柔軟な対応が可能。
- ズーミングで長さが変化しないインターナルズーム機構により、安定したズーム操作ができ、高い防塵・防滴性能にも貢献。
新しい70-200mm f/2.8は362gの大幅な軽量化を実現しており、長時間の手持ち撮影もかなり楽になりそうです。SSVCMの採用でAFの改善も期待できそうですね。光学系も一新されており、旧型よりも寄れるようになっているのもポイントが高いです。旧型も優秀なレンズでしたが、新型は全方位的に改良されており、かなり訴求力が上がっている印象です。
まーやん
インナーで1キロ切ったのは素晴らしいですね。
雲台がアルカスイスタイプに対応したのは大手の純正レンズでは初では？これからどんどん普及していくと良いですね。
DEWEY
大幅な軽量化は、着脱式三脚座リングの採用で、実現出来たようですね。
AFについては、高速で動く動体の撮影サンプルの掲載が無いので、買ってから、自分で確かめることになりそうです。
買い替えよりも、買い増しの方が良さそうです。
シュワシュワ
うおぉぉぉ来ましたねぇ
1kg切ってきた！
だけでなく描写も上げながら小型化、AF高速化、近接性能向上、操作性向上、フードのフィルター操作窓、ようやくのアルカスイス対応と考えられることを全部やってきた！
見た目もカッコいいし、この軽さならもっと気軽に使いたいと思えますね
お値段だけはその分かなり立派になりましたが・・・
正当だろう対価とは言え、やはり圧倒されてしまいます(^^;
らんせむ
現状の70-200mm zで画質的には満足なんですよね・・・
AF速度の遅さ、質量の重さは我慢できる範疇なので。
II型で自分の使用状況で、画質が向上しているのなら、食指が動きそうです・・・
スポーツ観戦で使用しているのですが、
室内使用なのですが、光量のある体育館で、不規則に人が動かない競技なので・・・
123改め456
凄いですねZマウントの径でGM2を上回る1kg切りって･･･
見た目はかつてのF4通しのようなスマートさを感じさせますね
初代をお使いの方は心穏やかではないでしょう
直販価格は44万3,000円ですか･･･飛び付く方は飛び付く範囲内でしょうか
Nanigashi300
いやこのレンズ、Z 70-180mmと200gしか差がないのですが…！？
普段スクールフォト等で70-180mmを使っているのですが、挙げたらキリがないこのレンズの不満が200gの交換で全部解決するとなると、ちょっとだけ買い替えを考えてしまいます。
本音を言うと70-200mm f4 VR Sが欲しいところですが、ひとまず良いニュースです。
何気に24-70mm f2.8 S iiと同じフィルター径なのも良いですね。同じ可変NDフィルターを使い回せます。
もちろんフードにはフィルター操作窓付きと、動画ユーザーにも訴求力があります。
DDR4
倍率UP、AF速度UP、たぶん素晴らしい描写、なのにこの軽量化・・・これは売れる大三元ですね。
1Kgを切るというのはとてもいいポイントで持ち出す機会はずいぶん増えます。
攻めた感じがとてもいいです。
N
待ってました、悩む要素無く買いです。
新型120-300とZ9も早く出て欲しい
gin
当方、旧型で押し通す所存でしたが早くも心が折れそうです。
ぱっとした目あまり旧型と変わらない印象ですが、触れた途端衝撃が走るんだろうなぁ怖い怖い！
CP+でお披露目会でしょうか？
楽しみなような複雑な気持ちです。^_^;