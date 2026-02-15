シグマが「15mm F1.4 DC Contemporary」を正式発表

シグマがAPS-C用のコンパクトな大口径広角単焦点レンズ「15mm F1.4 DC Contemporary」を正式に発表しました。

･Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary 発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。



価格： オープンプライス

マウント： ソニー E マウント用、富士フイルム X マウント用、キヤノンRFマウント用

付属品： レンズフード（LH612-01）、フロントキャップ（LCF-58 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日： 2026年3月12日（木）

SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：2月26日（木）10時





Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporaryは、Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporaryの後継機種として、定評ある描写性能をさらに磨き上げつつ、驚くほどの小型軽量化を実現したAPS-C用大口径広角レンズの新定番。



コンパクトネス・大口径・高画質のすべてを高次元で両立し、日常のスナップフォトから本格的な映像制作、ライブコマースまで、あらゆるシーンに自在な表現をもたらす。



【主な仕様】

レンズ構成： 11群13枚（FLDガラス1枚、SLDガラス3枚、非球面レンズ3枚）

画角： 86.9°

絞り羽根枚数： 9枚（円形絞り）

最小絞り： F16

最短撮影距離： 17.7cm

最大撮影倍率： 1:7.9

フィルターサイズ： φ58mm

最大径×長さ： φ64.0mm × 64.8mm

質量： 220g

噂されていた日時よりも少し早くシグマの15mm F1.4 DCが発表されました。このレンズは旧型の16mm F1.4よりも格段に小型軽量で、このサイズならF1.4の大口径が手軽に使えそうです。また、Contemporaryシリーズですが、絞りリングが採用されているのも目を引くところですね。光学系はFLDやSLD、3枚の非球面を使用したこのクラスとしては贅沢なもので、光学性能も期待できそうです。