シグマが「35mm F1.4 DG II Art」を正式発表

シグマが、光学性能やAF性能を更に向上した大口径広角単焦点レンズ「35mm F1.4 DG II Art」を正式に発表しました。

･Sigma 35mm F1.4 DG II | Art 発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 35mm F1.4 DG II | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。



価格： オープンプライス

マウント： Lマウント用、ソニー E マウント用

付属品： レンズフード（LH725-01）、フロントキャップ（LCF-67 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日： 2026年4月16日（木）



SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：4月2日（木）10時





Sigma 35mm F1.4 DG II | Art がSigma史上最高の35mm F1.4として頂点を極める。歴代最高の光学性能、洗練された小型軽量設計、デュアルHLAによる高速AF。Sigmaが長年積み重ねてきた技術と情熱を宿した1本が、再び革命を起こす。



【主な仕様】

レンズ構成： 12群15枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ4枚）

画角： 63.4°

絞り羽根枚数： 11枚（円形絞り）

最小絞り： F16

最短撮影距離： 28cm

最大撮影倍率： 1:5.4

フィルターサイズ： φ67mm

最大径×長さ： φ73.0mm × 94.0mm

質量： 530g

新しい35mm F1.4 DG II Artは、旧型と比べると110gも軽量化され、全長も17.5mmも短くなっており、かなり使い勝手が良くなりそうです。光学性能やAF性能も改善されているようなので、旧型に比べると全体的に満遍なく進化しているという印象です。