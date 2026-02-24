シグマが「35mm F1.4 DG II Art」を正式発表

シグマが、光学性能やAF性能を更に向上した大口径広角単焦点レンズ「35mm F1.4 DG II Art」を正式に発表しました。
･Sigma 35mm F1.4 DG II | Art 発表および発売日決定のお知らせ
- 株式会社シグマは、Sigma 35mm F1.4 DG II | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。
価格： オープンプライス
マウント： Lマウント用、ソニー E マウント用
付属品： レンズフード（LH725-01）、フロントキャップ（LCF-67 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ
発売日： 2026年4月16日（木）
SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：4月2日（木）10時
- Sigma 35mm F1.4 DG II | Art がSigma史上最高の35mm F1.4として頂点を極める。歴代最高の光学性能、洗練された小型軽量設計、デュアルHLAによる高速AF。Sigmaが長年積み重ねてきた技術と情熱を宿した1本が、再び革命を起こす。
【主な仕様】
レンズ構成： 12群15枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ4枚）
画角： 63.4°
絞り羽根枚数： 11枚（円形絞り）
最小絞り： F16
最短撮影距離： 28cm
最大撮影倍率： 1:5.4
フィルターサイズ： φ67mm
最大径×長さ： φ73.0mm × 94.0mm
質量： 530g
新しい35mm F1.4 DG II Artは、旧型と比べると110gも軽量化され、全長も17.5mmも短くなっており、かなり使い勝手が良くなりそうです。光学性能やAF性能も改善されているようなので、旧型に比べると全体的に満遍なく進化しているという印象です。
α7RⅤ使い
スゴイ謳い文句!
よほどの自信作なのでしょうね。
よくソニー製との比較レビューでコスパに優れる、などと言われがちですが後発商品として、ビックリの性能を見せて欲しいです。
これからもシグマさん応援しますので!
GT
先日、事情により純正35/1.8をうりました
こんなの出るならマジで欲しい
でも、Zマウントでないんだろうなあ･･･
シグマさん頼みますよ･･･
シュワシュワ
500g前半だと軽快でありながら適度に重さ・手応えを感じられていいところですね
これで画質いいんでしょうから魅力的です
地味に最近レンズ銘とメーカー名がレンズ根元に移されたデザインコード変更があり、そのおかげか縦位置Fnボタンが着いたのもポイント高いかも
これの兄弟で40mmもお願いしたいです
しかしこのレンズの発表よりもシグマが米づくりを始めるという発表の方が衝撃的でありながら、地域貢献や自然保護などのためというところにまた一つシグマが好きになってしまったところです