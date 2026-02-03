キヤノンの3つの新製品の価格

Canon Rumorsに、キヤノンの新製品（2本のLレンズとコンパクトカメラ）の価格に関する情報が掲載されています。

･How Much Will Canon's New RF Lenses & G7 X Mark III Cost?

2月4日にキヤノンは「RF14mm F1.4 L VCM」「RF7-14mm F2.8-3.5 L STM（Zoom Fisheye）」、および「PowerShot G7 X Mark III」の限定版を発表する予定だ。G7 X Mark III の限定版について把握しているのは、カラーがグラファイトグレーになるということだけだ。



レンズの完全な仕様は判明していないが、VCMレンズについては推測ができるだろう。また、魚眼レンズのサイズについては、EF8-15mm F2.8 Lに近いものになると想像している。



製品発表を前にした最大の疑問は、それらの価格がいくらになるかということであり、私はそれについて99％の確信を持っている。もし間違っていたとしても、大きな違いはないだろう。別の情報を耳にした場合はアップデートする。



RF14mm F1.4 L VCM：2599ドル

RF7-14mm F2.8-3.5L VCM：1599ドル

PowerShot G7 X Mark III：1299ドル



14mmがVCM L単焦点シリーズの中で最も高価なレンズになることに、驚く人はいないだろう。また、限定版PowerShotの価格についてコメントする前に、それが実際にどのようなものかを見極めることにしよう。もし単なる塗装の変更だけであれば、大いに批判して構わないだろう。

RF14mm F1.4 L VCMは既存のVCMシリーズのレンズよりもかなり高くなっていますが、14mmの大口径レンズなので、大口径非球面を多用するなど光学系に費用がかかっているのかもしれませんね。RF7-14mm F2.8-3.5 LはEF8-15mm F4Lが1299ドルなので、口径が大きくなっていることを考慮するとそれほど値上がりしていない印象です。

PowerShot G7 X Mark IIIの限定版は通常版が現在B&Hで913ドルなので、かなり高くなっていますね。ボディカラーの変更だけだとしたら高すぎるので、限定版独自の付属品等があるのでしょうか。