シグマが近日中に「85mm F1.2」を発表？

SonyAlphaRumorsに、シグマの新しい大口径中望遠単焦点レンズに関する噂が掲載されています。
･To be announced soon: New Sigma 85mm f/1.2 FE lens!
- シグマが、新しいフルサイズEマウント用の85mm F1.2レンズを今月末までに発表すると噂されている。まだその他の情報を持ち合わせていないが、このレンズの価格は2,000ドルに近くなると予想している。
このスペックのレンズは、Eマウントシステムにはない数少ないものの1つで、これは、Eマウント初の85mm F1.2のフルサイズレンズ対応AFレンズになる。このレンズについての詳細が判明次第、改めて伝えたいと思う。
先週、噂が流れたシグマの大口径レンズは、どうやら85mm F1.2のようですね。35mm F1.2 DG II のようなF1.2の口径の割りに比較的コンパクトで高性能なレンズを期待したいところです。Eマウント/Lマウントは85mm F1.2がラインナップされていなかったので、大口径の85mmレンズが欲しかった方には待望のレンズとなりそうですね。
まつり
多くの方が待ち望んでいたレンズですね！
ニコン85mmf1.2が1160g、
重量がどうなるか気になりますね
FX300
おぉ！まさかviltroxよりSIGMAが先に出すとは
個人的にviltroxの135mm LABが気に入ってるので
悩ましい
ほっじす
間違いなくArtラインでしょうから描写は期待できますね
Noppo
かつてCanonの RF85mmF1.2 を使っていました。描写は大変気に入っていましたが、何せ大きく重い。
結局売却しましたが、やはりF1.2の描写は忘れられず。
SIGMAが発売してくれないか、ずっと待っていました。
ようやく念願叶いそうですが、大きさとお値段が気になります。
値段は35mmF1.2DGⅡくらいにおさまらないかな。
週末星撮り
これは楽しみですねー
大きさだけが気になりますが結構大きそうですね
myc
去年の135mm F1.4、200mm F2に加え、今年は85mm F1.2ですか…
ここのところ、シグマはソニー純正にない魅力的なレンズを次々に発表していて、素晴らしいなと思います。
CP+でお披露目ですかね。
今年も期待します。