シグマが近日中に「85mm F1.2」を発表？

SonyAlphaRumorsに、シグマの新しい大口径中望遠単焦点レンズに関する噂が掲載されています。

･To be announced soon: New Sigma 85mm f/1.2 FE lens!

シグマが、新しいフルサイズEマウント用の85mm F1.2レンズを今月末までに発表すると噂されている。まだその他の情報を持ち合わせていないが、このレンズの価格は2,000ドルに近くなると予想している。



このスペックのレンズは、Eマウントシステムにはない数少ないものの1つで、これは、Eマウント初の85mm F1.2のフルサイズレンズ対応AFレンズになる。このレンズについての詳細が判明次第、改めて伝えたいと思う。

先週、噂が流れたシグマの大口径レンズは、どうやら85mm F1.2のようですね。35mm F1.2 DG II のようなF1.2の口径の割りに比較的コンパクトで高性能なレンズを期待したいところです。Eマウント/Lマウントは85mm F1.2がラインナップされていなかったので、大口径の85mmレンズが欲しかった方には待望のレンズとなりそうですね。