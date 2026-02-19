タムロンが「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」を正式発表

タムロンがEマウント / Zマウント用の大口径標準ズーム「35-100mm F/2.8 Di III VXD」を正式に発表しました。

･35-100mm F2.8 (Model A078)ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用2026年3月26日より発売

株式会社タムロンは、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用大口径標準ズームレンズ、「35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)」を2026年3月26日に発売する。

希望小売価格は、Eマウント用が17万3800円、Zマウント用が17万8200円（いずれも税込）。

2021年に発売された35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきたが、「もう少し軽く、コンパクトに」という声も寄せられていた。そうした声に応えるべく誕生したのが、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)だ。

ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。

リニアモーターフォーカス機構VXDによる高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離は、テーブルフォトにも適している。

フィルター径φ67mm。

快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート。

噂通り、本日35-100mm F/2.8が発表されました。このレンズは35-150mm F2-2.8よりずっと軽量コンパクトで、24-70mm F2.8クラスのレンズよりも軽量で、F2.8通しのズームとしては気軽に使えそうですね。ポートレート用がうたわれているので、ボケ味も期待できそうです。