タムロンが「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」を正式発表

タムロンがEマウント / Zマウント用の大口径標準ズーム「35-100mm F/2.8 Di III VXD」を正式に発表しました。
･35-100mm F2.8 (Model A078)ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用2026年3月26日より発売
- 株式会社タムロンは、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用大口径標準ズームレンズ、「35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)」を2026年3月26日に発売する。
- 希望小売価格は、Eマウント用が17万3800円、Zマウント用が17万8200円（いずれも税込）。
- 2021年に発売された35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきたが、「もう少し軽く、コンパクトに」という声も寄せられていた。そうした声に応えるべく誕生したのが、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)だ。
- ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。
- リニアモーターフォーカス機構VXDによる高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離は、テーブルフォトにも適している。
- フィルター径φ67mm。
- 快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート。
噂通り、本日35-100mm F/2.8が発表されました。このレンズは35-150mm F2-2.8よりずっと軽量コンパクトで、24-70mm F2.8クラスのレンズよりも軽量で、F2.8通しのズームとしては気軽に使えそうですね。ポートレート用がうたわれているので、ボケ味も期待できそうです。
daipa
来ました。3月26日より発売ということで、貯金に励みます。
Nanigashi300
35-150は持っていましたが、ピント面の解像度は良いものの年輪ボケが目立ち、ヘビー級なことあって出番が少なく、手放してしまいました。
このレンズの点光源の表現はどうでしょうかね？前より無理のない倍率になったので、良くなっていると良いですね。
それと、このレンズが35-150の無駄を削ぎ落とした思想で作られたのだとすれば、35-150のアップデートは今後望めないのでしょうか。ちょっと勿体無いような気もします。
ぐーぐー
予想以上に高いですね。
軽量コンパクトとはいえ、スペックが控えめだったので、10万円台前半かと思っていました。
123改め456
想定してたよりちょっとお高いですね
この焦点域に強いこだわりがあり重いのは嫌という方向けですかね
タロウカジャ
やはり35-100mmf/2.8通しのズームレンズなのでそれなりの大きさと価格になりますね。
撮影目的などと肩張らずにつかうことのできるレンズです。
Zマウントがあるので被写体によっては広角域のズームを一本持って出かけると身軽な撮影が出来そうです。
シュワシュワ
これはいいですね
カジュアルなポートレートやスナップ撮影、家族撮り、猫カフェとかにも良さそう
これくらいのサイズだと周囲にも圧をかけずに済みそうというのもひとつの性能ですよね
寄れるのはやっぱり広角側と言うのは…しょうがないかぁ
そろいすと
シグマ28-105mm F2.8 DG DNとの比較に興味があります。
みるせん
・単焦点よりはズームで色々撮りたい
・24-70,28-70系よりもうちょっと望遠が欲しい
・かといって70-180,70-200との付け替えはしたくない
・SONY24-105 F4じゃ明るさが足りない
・SIGMA28-105 F2.8、タムロン35-150F2-2.8、SONY50-150F2は重すぎる、高すぎる
などと色んなレンズが合わなかった人が最後にたどり着くかも？
なんとなくこれ選んどけばいいってよりは他じゃだめだった人の最後の砦っぽいイメージ。
ae
旅先だとカメラ2台に16-35GMⅡ+SIGMA28-70等で運用していますが、16-35GMⅡ+今回の35-100F2.8でけっこう理想の組み合わせに近いかも
24-70GMⅡ+α6700でも同じレンジを狙えるといえば狙えますが...SONYでもGレンズでいいから似た焦点域で出してほしいな
IO
F2.8通しなので35-150のコンパクトモデルというよりは28-75の望遠シフト版って感じですね。
広角が35mmからなので室内での利便性は落ちますが、75~100mmが使えることに価値を感じる方にはありがたい選択肢ですね。