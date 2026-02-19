OM SYSTEM「50-250mm F4 PRO」が登場するかもしれない？

43rumorsにOMDS（OM SYSTEM）の超望遠ズーム「50-250mm F4 PRO」に関する噂が掲載されています。

･Is the new OM 50-250mm f/4.0 PRO lens coming this year?

偶然、メールの中から2年近く前の噂を見つけた。そこでは匿名のソースが、OMデジタルが新型の「50-200mm F2.8 PRO」レンズを開発中であると私に伝えていた。知っての通り、このレンズは9月に発売されたため、彼の予言は的中していたことになる。



ここからが興味深い点で、同じメッセージの中で、彼はOMデジタルが「50-250mm F4.0 PRO」も開発していると述べていた。IP防塵防滴性能を備え、MC-14およびMC-20に対応しているという。これはより手頃な価格の選択肢となり、2026年に登場すれば多くの読者が喜ぶだろう。誰もが50-200mm F2.8 PROに3700ドルを支払えるわけではないからだ。



この昔の情報筋が再び私に接触して、50-250mm F4 PROが本当に今年発売されるのかどうかを教えてくれることを願っている。

50-250mm F4は以前に噂が流れていたレンズで、最近は噂が流れなくなっていたので立ち消えになったのかと思っていましたが、これが正しい噂だった可能性もあるようですね。以前の噂では50-250mm F4は「PRO」ではないレンズになると言われていましたが、今回の噂では「PRO」になっているのが気になるところです。