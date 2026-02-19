OM SYSTEM「50-250mm F4 PRO」が登場するかもしれない？

43rumorsにOMDS（OM SYSTEM）の超望遠ズーム「50-250mm F4 PRO」に関する噂が掲載されています。
･Is the new OM 50-250mm f/4.0 PRO lens coming this year?
- 偶然、メールの中から2年近く前の噂を見つけた。そこでは匿名のソースが、OMデジタルが新型の「50-200mm F2.8 PRO」レンズを開発中であると私に伝えていた。知っての通り、このレンズは9月に発売されたため、彼の予言は的中していたことになる。
ここからが興味深い点で、同じメッセージの中で、彼はOMデジタルが「50-250mm F4.0 PRO」も開発していると述べていた。IP防塵防滴性能を備え、MC-14およびMC-20に対応しているという。これはより手頃な価格の選択肢となり、2026年に登場すれば多くの読者が喜ぶだろう。誰もが50-200mm F2.8 PROに3700ドルを支払えるわけではないからだ。
この昔の情報筋が再び私に接触して、50-250mm F4 PROが本当に今年発売されるのかどうかを教えてくれることを願っている。
50-250mm F4は以前に噂が流れていたレンズで、最近は噂が流れなくなっていたので立ち消えになったのかと思っていましたが、これが正しい噂だった可能性もあるようですね。以前の噂では50-250mm F4は「PRO」ではないレンズになると言われていましたが、今回の噂では「PRO」になっているのが気になるところです。
yoshi
これは嬉しいニュースですね。
50-250mm F4 PROの発表を楽しみに待ちたいと思います。
50-200mm F2.8 PROはパナ50-200mmF4.0から買い替えを検討していましたが大きさと重さで見送りました・・・。
1.4のテレコンが使えるとＦ5.6の700mmなので野鳥用としてもＯＫですね。
IS付きだと良いですね。
ひの
PROの解像度とサイズと重量によっては75-300mmの上位代替になりそうですね。
くにてつ
2年近く前の噂でかつ「同じメッセージの中で」と言っているのでだいぶ古い噂ですし望み薄では？
それが2年近く前の時点で信ぴょう性高かった点は否定できませんが、計画変更されて現行のものに一本化されたとか考えておくのが無難かと。
ハリヒャッポン
これがインナーズームでIS付きなら50-200F2.8を手放すかもしれません。
ただ、手頃な価格？とはならず、おそらく２０万円台半ば以上にはなると予想します。
田舎のカメラ好き
人それぞれ望む画角は違うと思うので、ラインナップが増えるのはありがたいです。
ただ、自分としては、使い勝手の良い40-150mm F2.8にISを付けたものを希望します。
OM-D万年初心者
私もくにてつさんと同意見です。
レンズのロードマップにおいて、かつては確かに２種類の望遠レンズが開発中であるように描かれていましたが、１種類は評判のかんばしくない150-600mmが占めて、残りが本命の50-200mmになったと思っています。
本当に出てくれるなら選択肢が増えて大変嬉しいのですが…
Shiba
私もこの50-250mm F4 PROの計画は消えたと思っていますが、仮にこのレンズが出た場合、50-200mm F2.8 PROの売り上げにブレーキがかかる可能性があるので、少なくとも50-200が売れているうちは出さないのではないでしょうか？
ただ、ロードマップに書かれていたレンズが全て出揃ってしまって、その後何も情報が無いので、なんだか打ち止め感があって不安ではあります。
既存レンズのリニューアル以外で、そろそろ何か新規レンズの情報がほしいですね。
E-P5
50-200 F2.8 PROが出てからまだそれほど経っていないので期待薄ではありますが、出るとしたらIS無しの非PROでしょうか。
自分としては既存の75-300にシンクロISを載せたやつが欲しいのですが。
ななな
ロードマップから消えたので無くなったと思いますが、余力が出てきたら復活もあるのかな。
50-200mmよりこちらが希望でしたので50-200mmは見送りましたけど、元々の予定通りの感じで出てくれるなら買うかもです。