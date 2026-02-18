flickrで2025年で使用されたカメラトップ10

Flickrの公式ブログで、2025年にFlickrで使用されたカメラ（スマートフォン含む）のトップ10が掲載されています。

･22 Years of Flickr. （found via SonyAlphaRumors）

flickrで2025年に特に人気を集めているカメラのトップ10がこちらだ。



1. Canon EOS R6 Mark II

2. Sony α7 III

3. Apple iPhone 16 Pro

4. Nikon Z 6II

5. Samsung Galaxy S23 Ultra

6. Google Pixel 8 Pro

7. Fujifilm X-T5

8. Olympus E-M1MarkII

9. OM SYSTEM Digital Solutions OM-1

10. Panasonic DC-G9

flickrユーザーの使用しているカメラは、1世代か2世代前の各カメラメーカーのカメラが中心のようで、フルサイズはスタンダード機、m4/3とAPS-Cはハイエンド機となっています。2位のα7IIIは発売が2018年で既に8年前のカメラですが、今でも2位なのはすごいですね。また、写真作品の投稿がメインのflickrでもスマートフォンがかなり多いので、最近はスマートフォンで作品造りしている人も多いことが分かりますね。