ソニーがFX3II / α7SIV用の新しい1600万画素部分積層型センサーを採用？[内容更新]

SonyAlpharumorsに、ソニーの新しい1600万画素部分積層型センサー（FX3IIとα7SIV用？）に関する噂が掲載されています。
･First rumored specs of a new Sony 16 megapixel (partially?) stacked sensor...for the new Sony FX3II and A7sIV?
- ソニーが新しい16MPの部分積層型フルサイズセンサーを開発しているという、より確かな証拠が出てきた。これは、今年中の発表が期待される「FX3 II」に搭載される可能性があり、また、もしソニーがα7Sのラインナップを復活させる決断を下すのであれば、将来的に「α7S IV」に採用されることも考えられる。
主な仕様：
- 16MP（部分積層？）積層型センサー
- 5Kに近い記録性能
- 240fpsの読み出し速度
- アクティブ手ブレ補正
- HDR動画
- 120fps対応の2点PDAF（像面位相差AF）システム
- 1600万画素 フルフレーム部分積層型センサー（多少の不確実性）：情報筋はこのセンサーが完全積層型か部分積層型かを100%明記していない。私は、コストや性能の合理性から「部分積層」を意味していると推測している。
- 現行FX3の12MPから4MP増加するメリットは？：16MPセンサーは、センサー領域全体の3:2アスペクト比で記録するのに十分な垂直解像度を備えている。また、垂直方向の高さが必要なアナモフィックレンズの使用においても、より優れた適性を持つ。さらに、16MPセンサーは5Kに近いRAW解像度の出力が可能だ。カメラ側でこの5Kデータを4Kにオーバーサンプリングすることで、ネイティブの12MPよりも、モアレが大幅に少なく、ノイズも抑えられた極めてシャープな映像が得られる。もう1つの利点は、余剰解像度を「アクティブモード手ブレ補正」に利用できることだ。周知の通り、アクティブモードでは約1.1倍のクロップが発生するが、12MPではなく16MPあれば、クロップ後もネイティブな4K解像度を維持できる。
- 240fpsの読み出し速度：最大120fpsである「α7V」のセンサーに対し、この新型センサーは2倍の速度を誇る。高フレームレートでの記録に有用であるだけでなく、ローリングシャッター現象も大幅に軽減される。なお、具体的な動画記録形式の能力についてはまだ情報が得られていない。
- 画素ピッチ7.2μm：7.2μmの画素サイズにより、1画素あたりの集光能力は「α7V」の5.1μmと比較して41%向上している。低照度撮影における新たな王座に君臨することになるだろう。
- フルピクセル 120fps AF：AF性能については「α7V」と同等のパフォーマンスを維持している
- DCG-HDR：「α7 V」で採用されているDGO（デュアル・ゲイン・アウトプット）技術の代わりに、この新型センサーはソニーのモバイル向けセンサー「LYTIA」で初めて採用された「DCG-HDR」を使用している。
- 「α7 V」のデュアル・ゲイン・アウトプットは、主に静止画のメカニカルシャッター使用時にクラス最高のダイナミックレンジ（16ストップ）を実現するものだが、DCG-HDR技術は静止画・動画の両方、かつ電子シャッター使用時にも機能する。
- 動画における利点（リアルタイムHDR）：
動体歪みの抑制： 従来の「マルチフレームHDR」とは異なり、DCG-HDRは1つのフレームのデータを2つの異なるゲイン設定で同時にキャプチャする。これにより、HDRで動く被写体を撮影する際に発生しがちな「ゴースト」やモーションアーティファクトを排除できる。
フレームレート： センサーレベルでリアルタイムにデータを処理するため、複数の連続したフレームを合成する膨大な処理負荷をかけることなく、高フレームレートのHDR動画が可能になる。
常時プレビュー： LYTIAシリーズなどの最新センサーと同様、DCG-HDRにより「常時オン」のHDRプレビューが可能となり、撮影中の画面表示と最終的な保存動画を一致させることができる。
- 静止画における利点：
ベース・ダイナミックレンジ： 高変換ゲインによるシャドウ部のノイズ低減と、低変換ゲインによるハイライトの保持を両立し、単一のRAWキャプチャのネイティブなダイナミックレンジを向上させる。
ハイブリッドモード： 静止画撮影において、ソニーはしばしばDCG-HDRと従来のマルチフレームHDRを融合させた「HF-HDR」を使用する。DCGデータを高品質な「ベース」として使い、さらに非常に短い露光フレームを加えることで、ダイナミックレンジをさらに拡張する。
- 2PDAFシステム：標準的なPDAFが一部の専用画素のみを使用してピントを合わせるのに対し、2PDAFはセンサー上のすべての画素を使用してフォーカスを行う。2PDAFの欠点は読み出すデータ量が膨大になることだが、このセンサーが（おそらく部分）積層型であり、新しい高速処理エンジンを搭載していることを考えれば、もはや問題にはならないだろう。
- まとめ：ソニーがこのセンサーを近いうちにリリースすることには自信を持っているが、これがそのまま「FX3 II」に搭載されるのか、あるいはそのカメラ用にカスタマイズされた「バリエーション」が採用されるのかは、まだ不透明だ。しかし全体として、これは素晴らしいセンサーであり、「FX3 II」（そしておそらく「α7S IV」）のパフォーマンスを間違いなく新たなレベルへと引き上げるだろう。
Photo RumorsでFX3II はα7Vと同じ3300万画素センサーが採用されるという噂が流れていましたが、SARはFX3IIとα7SIV用にソニーが新開発の1600万画素部分積層型センサーを用意していると考えているようです。
現行のFX3とα7SIIIは1200万画素の高感度に強い低画素センサーを採用しているので、後継機が同じ路線を継承するとしたら新型の1600万画素センサーの採用は理に適っていますね。1600万画素は6Kには足りませんが、オーバーサンプリングで4Kの画質は向上しそうです。また、スチルでも1200万画素よりは格段に汎用性が高まりそうですね。
[追記] 元記事の内容が変更されたので、記事を全て書き直しました。
Tsu
まだ妄想が混じってる気もしますが、これがそのまま出てくるとAPS-C（Super35mm）で4k撮影が可能になりますね！
感度を犠牲にすること無く読み出し速度が向上するなら、高額になるグローバルシャッターより理想的だと思います。
wods
FX3Ⅱ/α7Ⅳに載せるセンサーなら二つ前の記事にあるような解像度切り替えセンサーが1番理にかなった機能だと思いますがどうでしょうかねぇ。
現行のセンサーもクアッドピクセルですし、1200/4800万画素を切り替えられるのならスチルとムービーどちらにも訴求できますし僕も間違いなく買います。
2石
こっちの方が真実味がある印象です。
SONYはトップのシネマラインを
大切にしていて、αやFXでオープンゲート実装や4k/8k以外を開放するようには
思えない。
ずっとこの感じで細かいセンサーでの
進化を続けて行く気がします。
記録部分をαやFXに開放する事は無いでしょう。
マーケティングとしても、多くのコンシューマー層には規格通りの4k/8kで充分ですし。
うーちん
Sシリーズ 1600万画素
FX3II 3300万画素
の方が現実的かな
あきらきら
> ･非常に高速な読み出し速度により、ローリングシャッター歪みをほぼ解消
グローバルシャッターというわけではないとして、この変更だと静止画のフリッカー対策にはならなさそうでしょうか…
名古屋マン
先日の「FX3II はα7Vと同じ3300万画素センサーが採用される」について、私も「本当にそうなの？」と感じてました。
そんな事すると、新型「α7Sシリーズ」が発売されないことを意味すると感じておりました。
やはり、「αシリーズで動画機能への拘りモデル」は今後も発売続けてほしいと切望しており、是非とも今回の噂が本当であると願っています。
そう言えば、今月のソニーのWebアンケートで「動画機能について必要性を感じる機能」の問に「内部RAW収録」「オープンゲート」「アナモフィックレンズ」などの選択肢がありました。
今年後半に製品化してほしいですね。
ほ゜ち
FX3iiに関してはPhoto Rumorsのほうがリークっぽい情報も含まれていますし具体的ですね
こちらのセンサーの噂は、DGOと違うDCGが搭載とか2PDAF搭載とか少し怪しい気がします
みるせん
暗所性能を考えるとありそうですね。
個人的には6000×4000Pixelの2400万画素あれば、APS-Cクロップでも4000×2666Pixelの画素加算なし4Kが撮れるので、もう少し画素数があると嬉しい。
そもそもFX3Ⅱという方向性は確定なのか？
ぷくぷく
1600万画素が本当であれば個人的には歓迎ですね。
ただクロップなしと言う部分はありえないかなと思ってます
α7ｓⅢ持ちの人
4kに特化して、手振れ補正の為にサンサーの外側何パーセントかをクロップアップで捨てて手振れ補正8.5段とかなら現実的ですね。
さすがにグローバルシャッター搭載乗ってくれれば一番いいのですが、それは希望ですね。フラッシュを屋外でも使えるようになれば最高ですが。。。
管理人
元記事の内容が変更されたので記事を書き直しました。初出の記事よりも信憑性が高くなったようです。
タスク
1600万画素で4K120pじゃインパクト無いと思ってましたが4K240p撮れるなら話が違いますね
240pなら3:2のスチルでも幕速1/200くらいにはなりそうなのでそしたらα1並みです
あと2PDAFがスマホ技術の流用ならソニー版DPCMOSが出るって事ですかね？
いろいろ注目のセンサーになりそうです
2石
約1600万画素のフルサイズセンサーだとすると、
まだAPSCモードでは4kを撮影出来ないですが、このフルサイズ特化の感度重視が本来の7s3やFX3の後継機種な感じが凄くしますね。
フルサイズ4k240pはインパクトありますね
ザナどう
毎年噂レベルの情報しかでていなかったのに、今年の登場はかなり期待できそうですね。
個人的には内部動画RAW収録ができるかどうかが購入の分かれ道になりそうです。
他メーカーでは内部動画RAW収録が増えてきているので、
(FX9/6に対しての)下位機種にはあえて搭載しないスタンスが変わるといいのですが....
terasya
FX6後継機のことを考えるとα7Vのセンサーだと不自然だと思うんですよね。
業務機にα7Vのような尖った仕様はちょっとありえないと思います。
放送局も使いますし・・・
1600万画素のほうが現実的ですが、この場合像面位相差用ピクセルのためクアッドベイヤーを採用する可能性のほうが高いのでは、と思いますが
いよいよソニーも全画素ＡＦを採用するのも面白いと思います。
レンズ構成ワクワク
Sシリーズ難民には希望の噂ですね…
1600万画素は絶妙なラインだと思います。
α7S III のクアッドベイヤーセンサーとどう変わってくるのか気になります。