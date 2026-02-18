ソニーがFX3II / α7SIV用の新しい1600万画素部分積層型センサーを採用？[内容更新]

SonyAlpharumorsに、ソニーの新しい1600万画素部分積層型センサー（FX3IIとα7SIV用？）に関する噂が掲載されています。

･First rumored specs of a new Sony 16 megapixel (partially?) stacked sensor...for the new Sony FX3II and A7sIV?

ソニーが新しい16MPの部分積層型フルサイズセンサーを開発しているという、より確かな証拠が出てきた。これは、今年中の発表が期待される「FX3 II」に搭載される可能性があり、また、もしソニーがα7Sのラインナップを復活させる決断を下すのであれば、将来的に「α7S IV」に採用されることも考えられる。 主な仕様：

- 16MP（部分積層？）積層型センサー

- 5Kに近い記録性能

- 240fpsの読み出し速度

- アクティブ手ブレ補正

- HDR動画

1600万画素 フルフレーム部分積層型センサー（多少の不確実性）：情報筋はこのセンサーが完全積層型か部分積層型かを100%明記していない。私は、コストや性能の合理性から「部分積層」を意味していると推測している。

現行FX3の12MPから4MP増加するメリットは？：16MPセンサーは、センサー領域全体の3:2アスペクト比で記録するのに十分な垂直解像度を備えている。また、垂直方向の高さが必要なアナモフィックレンズの使用においても、より優れた適性を持つ。さらに、16MPセンサーは5Kに近いRAW解像度の出力が可能だ。カメラ側でこの5Kデータを4Kにオーバーサンプリングすることで、ネイティブの12MPよりも、モアレが大幅に少なく、ノイズも抑えられた極めてシャープな映像が得られる。もう1つの利点は、余剰解像度を「アクティブモード手ブレ補正」に利用できることだ。周知の通り、アクティブモードでは約1.1倍のクロップが発生するが、12MPではなく16MPあれば、クロップ後もネイティブな4K解像度を維持できる。

240fpsの読み出し速度：最大120fpsである「α7V」のセンサーに対し、この新型センサーは2倍の速度を誇る。高フレームレートでの記録に有用であるだけでなく、ローリングシャッター現象も大幅に軽減される。なお、具体的な動画記録形式の能力についてはまだ情報が得られていない。

画素ピッチ7.2μm：7.2μmの画素サイズにより、1画素あたりの集光能力は「α7V」の5.1μmと比較して41%向上している。低照度撮影における新たな王座に君臨することになるだろう。

フルピクセル 120fps AF：AF性能については「α7V」と同等のパフォーマンスを維持している

DCG-HDR：「α7 V」で採用されているDGO（デュアル・ゲイン・アウトプット）技術の代わりに、この新型センサーはソニーのモバイル向けセンサー「LYTIA」で初めて採用された「DCG-HDR」を使用している。

「α7 V」のデュアル・ゲイン・アウトプットは、主に静止画のメカニカルシャッター使用時にクラス最高のダイナミックレンジ（16ストップ）を実現するものだが、DCG-HDR技術は静止画・動画の両方、かつ電子シャッター使用時にも機能する。

動画における利点（リアルタイムHDR）：



動体歪みの抑制： 従来の「マルチフレームHDR」とは異なり、DCG-HDRは1つのフレームのデータを2つの異なるゲイン設定で同時にキャプチャする。これにより、HDRで動く被写体を撮影する際に発生しがちな「ゴースト」やモーションアーティファクトを排除できる。



フレームレート： センサーレベルでリアルタイムにデータを処理するため、複数の連続したフレームを合成する膨大な処理負荷をかけることなく、高フレームレートのHDR動画が可能になる。



常時プレビュー： LYTIAシリーズなどの最新センサーと同様、DCG-HDRにより「常時オン」のHDRプレビューが可能となり、撮影中の画面表示と最終的な保存動画を一致させることができる。





ベース・ダイナミックレンジ： 高変換ゲインによるシャドウ部のノイズ低減と、低変換ゲインによるハイライトの保持を両立し、単一のRAWキャプチャのネイティブなダイナミックレンジを向上させる。



ハイブリッドモード： 静止画撮影において、ソニーはしばしばDCG-HDRと従来のマルチフレームHDRを融合させた「HF-HDR」を使用する。DCGデータを高品質な「ベース」として使い、さらに非常に短い露光フレームを加えることで、ダイナミックレンジをさらに拡張する。





まとめ：ソニーがこのセンサーを近いうちにリリースすることには自信を持っているが、これがそのまま「FX3 II」に搭載されるのか、あるいはそのカメラ用にカスタマイズされた「バリエーション」が採用されるのかは、まだ不透明だ。しかし全体として、これは素晴らしいセンサーであり、「FX3 II」（そしておそらく「α7S IV」）のパフォーマンスを間違いなく新たなレベルへと引き上げるだろう。

Photo RumorsでFX3II はα7Vと同じ3300万画素センサーが採用されるという噂が流れていましたが、SARはFX3IIとα7SIV用にソニーが新開発の1600万画素部分積層型センサーを用意していると考えているようです。

現行のFX3とα7SIIIは1200万画素の高感度に強い低画素センサーを採用しているので、後継機が同じ路線を継承するとしたら新型の1600万画素センサーの採用は理に適っていますね。1600万画素は6Kには足りませんが、オーバーサンプリングで4Kの画質は向上しそうです。また、スチルでも1200万画素よりは格段に汎用性が高まりそうですね。

[追記] 元記事の内容が変更されたので、記事を全て書き直しました。