ツァイス「Otus ML 35mm F1.4」の価格と発売時期

Nikon Rumorsに、ツァイスの新しい広角単焦点レンズ「Otus ML 35mm F1.4」に関する追加情報とカタログ画像が掲載されています。

･Additional information on the upcoming Otus ML 35mm f/1.4 lens for Nikon Z-mount

ニコン Z マウント用のOtus ML 35mm f/1.4 レンズに関する追加情報を次に示す。



・出荷は2026年春に開始される予定

・価格: 2,299ドル/2,399ユーロ（ドイツの付加価値税19%込み）

※以下、画像内のテキストの翻訳です。

マウントはEマウント、RFマウント、Zマウント

歪曲収差と色収差を最小限に抑えるアポクロマートレンズ設計による、比類なき光学性能。

忠実な色彩、卓越したシャープネスとマイクロコントラストに、柔らかく調和のとれたボケ味を組み合わせた、独特なZEISSルック。

F1.4という絞り値においても、このレンズは驚異的なシャープネスで極めて細かなディテールと質感を映し出す。

最適な色彩再現性と優れた透明感を実現するT*コーティング。

マニュアルフォーカスでのピント合わせは、極めて緻密な調整を可能にし、撮り手の意志を自在に反映させる喜びをもたらす。

シャープネスのスイートスポットを見つけ出すための、機構の実装、トルク、回転角の完璧な組み合わせ。

滑らかなフォーカス駆動と溝付きの金属製フォーカスリングが、究極の制御のために精度を高める触覚的な体験を提供。

Otus ML 35mm F1.4の価格2299ドルはOtus ML 50mm F1.4の現在の価格（B&Hで2262ドル）とほぼ同じで、一眼レフ用のOtusシリーズのレンズに比べるとずっと安価な価格設定となっています。マウントは記事で取り上げられている「Z」の他に、「E」「RF」も用意されるようなので、多くの人がこのレンズを使えそうですね。