キヤノン「EOS R3 Mark II」は5400万画素･2400万画素のデュアルネイティブ解像度のセンサーを搭載？

Photo Rumorsに、キヤノン「EOS R3 Mark II」のスペックに関する信憑性未確認の噂が掲載されています。

･Canon EOS R3 Mark II camera rumors?

EOS R3 Mark IIに関する次のような未確認の噂を受け取った。



EOS R3 Mark IIは、すでに冬季オリンピックでその姿を現している。これはEOS R1の高解像度バリエーションではなく、むしろ全く新しい、より実験的な製品だ。本機は、5400万画素と2400万画素のネイティブ解像度の切り替えに対応する業界初のデュアル・ネイティブ解像度裏面照射積層型CMOSセンサーを搭載している。2400万画素で90fps、5400万画素で40fpsの連写モードは極めて利便性が高い。EOS R3 Mark IIは、独自の「拡張感度ベイヤー配列」を採用している。



R R G

G G B

G G B



2400万画素のネイティブ解像度では、隣接する同色の画素が結合される。ビニングされたグリーン画素が、デコードされた画像のS/N比を支配する。これにより、EOS R3に見られる単一のグリーン画素と比較して、感度が約80%向上する。トリプル・ネイティブISOとの組み合わせにより、EOS R3 Mark IIはフルサイズカメラの中で業界最高レベルの高感度性能を実現する。



クアッドピクセルCMOS AFシステムは、1画素につき4つのフォトダイオードを採用しており、全5400万画素においてデュアルクロスタイプAFを実現する。この革新的な機能により、水平、垂直、斜め、および逆斜めの4つの異なる方向での位相差検出が可能となる。全画素AF機能を使用し、カメラ内で最大9K 60fpsおよび6K 120fpsのRAW動画記録が可能だ。

信憑性不明の噂なので、現時点では話半分程度に聞いておいた方がよさそうですが、EOSの「3」シリーズは実験機的な位置付けなので、デュアルネイティブ解像度センサーのような新しい技術を搭載したセンサーを採用する可能性はあるかもしれませんね。記事で述べられているような仕様が事実なら、EOS R3 Mark IIは革新的な製品になりそうですがどうなることでしょうか。