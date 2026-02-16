ソニー「FX3II」のスペックに関する噂

Photo Rumorsに、ソニーの新しい動画機「FX3II」のスペックに関する噂が掲載されています。
- 以下のソニーFX3 IIのカメラに関する噂を受け取った。
- ソニーFX3II は、テストのために一部のレンタル会社に納品された。
- FX3II はFX3ボディの拡張性と、FX2の可動式のEVFを継承している。外観上は、色温度センサーが追加されたFX2だ。
- FX3II はアナモフィックレンズ用のボディ内手ブレ補正に対応している。
- 手ブレ補正の効果はFXシリーズで最高となる8.5段で、FX3II はFX2の電子先幕メカシャッターではなく完全なメカシャッターを維持している。その結果、ボディはFX2やFX3よりもわずかに厚くなっている。
- 3300万画素の部分積層型センサーを採用し、BIONZ XR2と強化されたアクティブ冷却システムによって性能が向上している。フルサイズおよびSuper35モードで最大60fpsのUHD/DCI 4K、フルサイズクロップおよびS35モードで120fpsのUHD 4Kに対応する。
- FX3と同様にフルサイズ1.1倍クロップでのUHD 4K 120p記録をサポートするが、これは6.2Kオーバーサンプリングによるもの。
- 動画モードにおいて、3300万画素センサーのこれまでの3.5倍の読み出し速度をFX3 IIが完全に活用するのは、フルサイズ4K120fpsでの撮影時に限られる。
- XLRハンドルユニットと組み合わせることで、FX3 IIは48kHzでの32ビットフロート録音をサポートし、クリッピングを防ぐための広範なレベル制御を行うAGC回路を内蔵している。
- 最大8チャンネルのオーディオをサポートし、多人数での録音や没入感のある音声キャプチャを容易にする。
- さらに、FX3IIはマスターカメラとしてタイムコード信号を外部に出力することをサポートし、6GHzチャネル（一部の国では利用不可）を介して複数のFX3 IIユニット間でのタイムコードのワイヤレス同期を可能にする。
タイトルに「？」マークが付いているので信憑性はあまり高くなさそうな雰囲気ですが、3300万画素部分積層型センサーの採用は大方の予想通りで意外なものではありませんね。EVF搭載に関しては賛否両論ありそうですね。完全なメカシャッターの維持は事実だとするとスチルも撮りたい人は歓迎すると思いますが、動画機としてはどうなのでしょうか。
2石
現在の各社カメラの記録スペック、
圧縮エンジン性能から鑑みて、
6.1kを毎秒120コマ読み出ししての
オーバーサンプリング4k120p記録はギリギリできそうな範囲になってるっぽい印象です。
既にZ6Ⅲが5.4kから4k120pをやってますから、最新のSONY機種なら6.1k→4k120pは実現しそうですね。
7ⅤがAPSCモードのみの4k120pですから、
動画性能の差別化としても良いのでは？
これだとさすがにファンが無いと止まるでしょうから7Ⅴには搭載出来ないでしょう。FX3Ⅱのファン搭載の必要性もしっかりと納得出来ます
2石
6.2k→4k120pでしたか。
失礼しました。
ドラネコ
正当進化ですね。FX3は映像関係の現場では主流のようですが、それだけでは販売台数は限られます。EVF搭載はスチル撮影ユーザーにも使って欲しいというサインでしょうか。長らく売れ続けているα7cシリーズの買い替えにも期待出来るかもしれませんし。
Nanigashi300
FX3iiは全方向に高機能盛りだくさんの、ある意味バランスの取れた動画機として君臨しそうですね。価格はNikon ZRの2倍強になりそう。
しかし、EVFは必要なんでしょうかね？私は要らないと思います…。せっかくのチルト液晶のジャマになるのでは？
それと、この手のプロフェッショナル動画機に写真機としての機能を足しても仕方ないような気もします。
ZRをスチル機としても使う人は少なくないらしいですが、FX3iiも同じように使ってみて欲しいんでしょうか。
sigma-
この内容で５０万円以上になる考えるとα7vでいいやってなる人も結構いそう・・・
ただ用途的に現行とのすみ分けもできるから現行持ってる人が２台目に買うってのもあるのかもしれませんね