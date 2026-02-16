ソニー「FX3II」のスペックに関する噂

Photo Rumorsに、ソニーの新しい動画機「FX3II」のスペックに関する噂が掲載されています。

･Sony FX3 II camera rumors?

以下のソニーFX3 IIのカメラに関する噂を受け取った。





ソニーFX3II は、テストのために一部のレンタル会社に納品された。

FX3II はFX3ボディの拡張性と、FX2の可動式のEVFを継承している。外観上は、色温度センサーが追加されたFX2だ。

FX3II はアナモフィックレンズ用のボディ内手ブレ補正に対応している。

手ブレ補正の効果はFXシリーズで最高となる8.5段で、FX3II はFX2の電子先幕メカシャッターではなく完全なメカシャッターを維持している。その結果、ボディはFX2やFX3よりもわずかに厚くなっている。

3300万画素の部分積層型センサーを採用し、BIONZ XR2と強化されたアクティブ冷却システムによって性能が向上している。フルサイズおよびSuper35モードで最大60fpsのUHD/DCI 4K、フルサイズクロップおよびS35モードで120fpsのUHD 4Kに対応する。

FX3と同様にフルサイズ1.1倍クロップでのUHD 4K 120p記録をサポートするが、これは6.2Kオーバーサンプリングによるもの。

動画モードにおいて、3300万画素センサーのこれまでの3.5倍の読み出し速度をFX3 IIが完全に活用するのは、フルサイズ4K120fpsでの撮影時に限られる。

XLRハンドルユニットと組み合わせることで、FX3 IIは48kHzでの32ビットフロート録音をサポートし、クリッピングを防ぐための広範なレベル制御を行うAGC回路を内蔵している。

最大8チャンネルのオーディオをサポートし、多人数での録音や没入感のある音声キャプチャを容易にする。

さらに、FX3IIはマスターカメラとしてタイムコード信号を外部に出力することをサポートし、6GHzチャネル（一部の国では利用不可）を介して複数のFX3 IIユニット間でのタイムコードのワイヤレス同期を可能にする。

タイトルに「？」マークが付いているので信憑性はあまり高くなさそうな雰囲気ですが、3300万画素部分積層型センサーの採用は大方の予想通りで意外なものではありませんね。EVF搭載に関しては賛否両論ありそうですね。完全なメカシャッターの維持は事実だとするとスチルも撮りたい人は歓迎すると思いますが、動画機としてはどうなのでしょうか。