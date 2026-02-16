タムロン「35-100mm F/2.8 Di III VXD」の新しい画像と追加情報

SonyAlphaRumorsに、タムロンの新しい標準ズーム35-100mm F/2.8 Di III VXDの新しいリーク画像とプレステキストのまとめが掲載されています。

･One more Tamron 35-100mm f/2.8 FE image and press text

製品の特徴：タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD



- F2.8通しの大口径標準ズームレンズ

- 非常にコンパクトで軽量なデザイン、旅行や日常使いに最適

- 高画質と滑らかなボケで自然なポートレート撮影

- 高速で高精度なVXD AFで、自然なショットを撮影できる

- 優れたクローズアップ機能。屋内や詳細な写真撮影に最適

- TAMRON Lens Utilityと互換性あり。設定をカスタマイズ可能

- 人間工学に基づいた設計による高い操作性、最適化されたレンズ外装の質感、スムーズで正確なズームリングとフォーカスリング

- 67mmのフィルターサイズ

- 防滴構造とフッ素コーティングによる保護機能

タムロン35-100mm F/2.8の追加情報が出てきましたが、フィルターサイズはタムロンの他の多くのレンズと同じ67mmということで、フィルターワークが楽になりそうですね。今回の画像では前回のリーク画像よりもサイズが小さく見える印象で、35-100mmでF2.8通しのスペックを考えるとかなり扱いやすそうなサイズに感じます。後はボケなどの描写が気になるところです。