ツァイスの新レンズ「Otus ML 1.4/35」の画像

Nikon Rumorsにツァイスの新しい広角単焦点レンズ「Otus ML 35mm F1.4」のリーク画像と発表日に関する情報が掲載されています。

･Zeiss to announce a new Otus ML 35mm f/1.4 lens for Nikon Z-mount (first leaked pictures)

ツァイスはまもなく、ニコンZマウント用のOtus ML 35mm F1.4 Apo Distagonレンズを発表する。正式発表は、 日本のCP+の開始直前の2月23日または24日が予定されている。これは、1.4/85と1.4/50に続く、ニコンZマウント用の3番目のツァイスミラーレス用レンズとなる。

Otusのミラーレス用のレンズは一眼レフ用と比べると比較的コンパクトで、扱いやすいサイズに収まっていますが、今回登場する35mm F1.4も同じ路線のようですね。ミラーレス用の既存のOtusは一眼レフ用と比べると少し絵作りの路線が変わったようで、賛否両論あるようですが、35mm F1.4はどのような仕上がりになるのか興味深いところです。