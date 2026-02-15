タムロン「35-100mm F/2.8 Di III VXD」の画像

how2flyがタムロンの新しい標準ズーム「35-100mm F/2.8 Di III VXD」のZマウントとEマウント版のリーク画像と大きさ重さに関する情報をポストしています。
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD Zマウント版は全長121.5mm、重量575g、Eマウント版は全長119.2mm、重量565gだ。
タムロン35-100mm F/2.8 Di III VXDは全長約12cm、重さ約570gということで、F2.8通しで望遠端100mmというスペックを考えると小型軽量にまとまっているという印象です。24-70mm F2.8クラスのズームよりも軽量で扱いやすそうですね。
モニカ
想像よりかっこいい。TAMRONのデザインも良くなりましたね。
TAMRONにはAF精度で何度も悩まされましたが、それでも魅力的なレンズを連発してくるのでつい買ってしまいます。
これは日常使いに最高です。また買わせてもらいます。
スクンビット総研
28mmより35mmのほうが好みなので興味津津です。標準ズームレンズは、広角端か望遠端が自分の常用焦点距離だと使い勝手が一気に向上すると思っています。
クリーシー
私なら、これをカメラにつけっぱなしになりそうな気がします。
これに24㎜の単焦点持っていけば街角スナップが捗りそう。
Eマウントを買ってMegadap ETZ21 ProでZマウントにもつけられたらお得だな～。
123改め456
ド定番の24-70や28-75その他便利ズームもある現状で敢えて投入してきた意欲作(実験作?)みたいに思えます。これが一定の成功を収めたなら次の変化球も来るのではないでしょうか。広角レンズのテレ側補完でも望遠レンズのワイド側補完でも良しF2.8なのに軽いからもう一本バックに入れとくかみたいなシーンで活躍してる姿を脳内想像してしまいました(;^_^A
daipa
これは来ましたね。軽さは重要です。人物しか撮らないので、4隅とかはうるさくないので、決まりです。
サバハム
焦点距離から80年代にキットレンズで多く見られた、35-105mmを現代版に合わせたようなレンズですね。面白いレンズだと思いますし、SONYやNIKONの純正でも出たら買いたいなぁと思うレンズです。
シュワシュワ
いいですね
28-75と同じ比較的軽量コンパクトなf2.8というコンセプトながら望遠寄りで、どちらがいいかはお好みで選んでくださいという提案ですね
必ずしもポートレートズームと言う訳ではなくこれも28-75同様スナップズームと思っていいんでしょう
まぁまぁ寄れればこちらの方が自分は好みかな
28-105にすればシグマのようなサイズになるし、望遠を伸ばしたらもう35-150と区別がつかなくなってくるでしょうから、これはいい塩梅だと思います
hui
標準ズームの24mmは各社とも苦心の痕があります
35mmスタートは光学的に無理の無いところかもしれません
ミラーレスは広角ズームも多数ラインナップされているので
一眼レフ時代のズーム域からの脱却は歓迎です
vtec
良いですね。
フィルター径が67mmを期待します。
ずんた
ポートレート中望遠レンズのズーム盤としてなら45〜135㎜くらいがドンピシャなんですがね。クロップして100〜150㎜を4.2のボケで撮るのも微妙だし、これ
は購入を迷ってしまいますね、正直。
さいたまじん
そんな人のためにあるのが35-150mm F2-2.8でしょ
タロウカジャ
Ｚマウントも出るようですがf/2.8通しだけに12-14万円程度ですか、気軽には買えないのが残念。
多くの方が標準域のズームレンズを持っておられるので新規ユーザー狙いなんですかね。
16-30mm、28-75mm、35-100mm、そして70-180mmのf/2.8通しのズームレンズのラインナップが揃いましたね。どれを買うかはぜいたくな悩みですね。