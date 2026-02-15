タムロン「35-100mm F/2.8 Di III VXD」の画像

how2flyがタムロンの新しい標準ズーム「35-100mm F/2.8 Di III VXD」のZマウントとEマウント版のリーク画像と大きさ重さに関する情報をポストしています。

･how2fly

タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD Zマウント版は全長121.5mm、重量575g、Eマウント版は全長119.2mm、重量565gだ。

タムロン35-100mm F/2.8 Di III VXDは全長約12cm、重さ約570gということで、F2.8通しで望遠端100mmというスペックを考えると小型軽量にまとまっているという印象です。24-70mm F2.8クラスのズームよりも軽量で扱いやすそうですね。