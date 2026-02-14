キヤノン「EOS R10 Mark II」は2026年Q4に発表される？

Canon Rumorsに、キヤノンのAPS-Cカメラ「EOS R10 Mark II」の登場時期に関する噂が掲載されています。

･Is the Canon EOS R10 Mark II Coming in Q4 2026?

EOS R10 Mark II は2026年第4四半期に登場する？：EOS R7 Mark II は、2026年の第2四半期のどこかの時点、おそらく5月下旬か6月上旬に登場する。通例通り、EOS R7 Mark II に関する詳細なスペックの情報は、発表日がかなり近づくまで入ってこないだろう。ただし、センサーに関するヒントは早めに出る傾向があるため、3900万画素センサーが搭載される可能性は非常に高いと考えている。



EOS R10 についても、2026年後半に「Mark II」バージョンが登場すると聞いている。EOS R10は、キヤノンのレンズ交換式カメラの中で世界的に最も売れているモデルの一つだ。



キヤノンは最近の決算発表において、2026年の目標はローエンドのAPS-Cセンサー搭載機の販売を拡大することだと述べていた。



EOS R7 と EOS R10 は同時に発表されたが、今回はそうはならないだろう。これらのカメラがセンサーや、その他の何かを共有することはないと考えている。EOS R10 Mark II は、EOS R50 や EOS R100 と同様に、「ボリューム層向けカメラのフラッグシップ」という位置づけを維持すると推測される。



現行のEOS R10 は2420万画素センサーを搭載しているが、EOS R10 Mark II では現行の EOS R7 に搭載されている3250万画素センサーに移行する可能性がある。コストを抑えるために既存のセンサーを使い続けることは理にかなっているだろう。



他のAPS-Cカメラは登場するのか？ 正直なところ、見当がつかない。EOS R50VがR50と多くの部品を共有しているため、EOS R50の後継機が登場するとは思えない。EOS R100 は、最も手頃な価格の EOS R カメラとして、クリスマス時期まで継続販売されると予想している。



2026年に新しいフルサイズカメラが登場するという気配は感じられない。強いて言えば、EOS R8 が後継機を得る可能性が最も高いだろう。

今年からキヤノンAPS-C機の世代交代が始まりそうですね。EOS R10 Mark II はEOS R7 Mark II とパーツを共用しないと述べられているので、一世代前のデバイスを採用した安価なカメラになる可能性が高そうですね。EOS R10 II は現行のEOS R7のセンサーの採用して各部をブラッシュアップした正常進化モデルになるのでしょうか。