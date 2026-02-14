シグマが2月26日に「35mm F1.4 DG DN Art II」と「15mm F1.4 DC DN」を発表？

L-rumorsに、シグマの新しいフルサイズ用とAPS-C用の2本の交換レンズに関する噂が掲載されています。
･New Sigma 35mm f/1.4II Full Frame and 15mm f/1.4 APS-C will be announced on February 26
- 信頼できる情報筋によると、2月26日に次のレンズが発売されるとのことだ。
･35mm F1.4 II フルサイズ対応（現行の35mm F1.4よりもコンパクト）
･15mm F1.4 APS-C対応（現行16mm F1.4の後継）
情報筋は、新しい85mm F1.2フルサイズレンズについても「噂」を聞いたことを認めているが、このレンズが同じ日に発表されるのか、それとも開発発表なのかは確認できていない。別の新しいソースによると、APS-Cズームレンズも登場するとのことだが、このレンズのスペックはまだ分からない。
以前にシグマの新製品は85mm F1.2という噂が流れましたが、CP+前に発表されるのはどうやら35mm F1.4 II とAPS-C用の15mm F1.4の2本のようで、85mm F1.2は登場するのかどうかまだ不明のようです。
35mm F1.4 II は小型軽量化に主眼が置かれたモデルチェンジでしょうか。シグマは小型軽量化しながら光学性能も高めてくるので、現行型よりもかなり訴求力は上がりそうですね。
15mm F1.4は16mm F1.4の後継機ということですが、APS-Cセンサーが若干小さいキヤノンユーザーには15mmはちょうど24mm相当になって扱いやすそうです。
モニカ
現行の両レンズはかなり大きいですから、魅力が増しそうです。
それにしても今年のCP+はレンズで盛り上がりそう。行くことは叶いませんが、オンライン越しに楽しませてもらいます。
α7RⅤ使い
現行のArt 35mm F1.4 DG DN を使っています。
50mm F1.4 DG DN も持っていて、いずれも開放からバキバキに解像するタイプではないようです。
敢えてその様な設計になっているようですが、Ⅱ型はどうなるのでしょうかね。
Art 35mm F1.2 DG Ⅱ との棲み分けもどうするのか?
めちゃくちゃ気になります。
森人JAZZ
16mm F1.4は大きく、重く、形も好みではなく
検討したがパスした経験がある。
Ｆ1.4だと難しいがAPS用なので
15ｍｍは小型、軽量で30mmF1.4のような形だといいのですが。
シュワシュワ
35mmはレフ機用のそれと同程度の重量でちょっと肩透かし感ありましたから小型軽量化してくるだろうこれは楽しみですね
15mmも12mmみたく絞りリング着けてくるでしょうしいいかも
しぐしぐま
sigma15mm1.4が来るとは予想外でした。
sony15mm1.4Gが8万円弱で小型軽量、高解像度、リニアモーター2基。
sigma15mm1.4は6万円前後でないと少なくともsonyマウントでは選ばれない気がします。
ですが、sigmaのContemporaryは小さくて大好きです。
性能が良ければ買っちゃうかも知れません。