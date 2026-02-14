シグマが2月26日に「35mm F1.4 DG DN Art II」と「15mm F1.4 DC DN」を発表？

L-rumorsに、シグマの新しいフルサイズ用とAPS-C用の2本の交換レンズに関する噂が掲載されています。

･New Sigma 35mm f/1.4II Full Frame and 15mm f/1.4 APS-C will be announced on February 26

信頼できる情報筋によると、2月26日に次のレンズが発売されるとのことだ。



･35mm F1.4 II フルサイズ対応（現行の35mm F1.4よりもコンパクト）

･15mm F1.4 APS-C対応（現行16mm F1.4の後継）



情報筋は、新しい85mm F1.2フルサイズレンズについても「噂」を聞いたことを認めているが、このレンズが同じ日に発表されるのか、それとも開発発表なのかは確認できていない。別の新しいソースによると、APS-Cズームレンズも登場するとのことだが、このレンズのスペックはまだ分からない。

以前にシグマの新製品は85mm F1.2という噂が流れましたが、CP+前に発表されるのはどうやら35mm F1.4 II とAPS-C用の15mm F1.4の2本のようで、85mm F1.2は登場するのかどうかまだ不明のようです。

35mm F1.4 II は小型軽量化に主眼が置かれたモデルチェンジでしょうか。シグマは小型軽量化しながら光学性能も高めてくるので、現行型よりもかなり訴求力は上がりそうですね。

15mm F1.4は16mm F1.4の後継機ということですが、APS-Cセンサーが若干小さいキヤノンユーザーには15mmはちょうど24mm相当になって扱いやすそうです。