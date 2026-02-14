コシナが「SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount / Z-mount」を正式発表

コシナがEマウントとZマウント用の準広角のパンケーキレンズ「SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount / Z-mount」を正式に発表しました。

･フォクトレンダーSEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount 発売（Z-mountはこちら）

本日コシナは、フォクトレンダーブランド、ソニー Eマウントの新製品、SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount を2026年3月に発売することとなりました。正式な発売日は決まりましたら改めてご案内いたします。

･SEPTON 40mm F2 Aspherical（Z-mountはこちら）

SEPTON 40mm F2 Asphericalは、ミラーレスカメラにマッチしたコンパクト性を備えた高性能な標準レンズ。オルソメタータイプの光学系に１枚を加えた７枚構成により、F2という明るさを実現。マウント面からの全長は30mmとコンパクトで、準広角レンズとしても使える40mmの画角は常用レンズに適している。

電子接点搭載で、撮影データのExif情報にレンズの使用状況が反映。

レンズのコンパクトさを損なわないドーム型の金属製ねじ込み式フードが付属。フードの外周にはφ52mmのスレッドがあり、フード使用／不使用の双方でフロントキャップが共用できる。

高い精度で加工・調整された総金属製ヘリコイドユニットと、適度なトルクを生み出す高品質グリースの採用により、滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現。

SEPTON 40mm Fは準広角のパンケーキレンズで、広角的にも標準的にも使えそうな面白いレンズですね。光学系は昔ながらのオルソメタータイプを現代風にアレンジしたもののようで、サンプルでは周辺光量が結構落ちていてパンケーキらしい味わいのある描写という印象です。