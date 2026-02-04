キヤノン「EOS R7 Mark II」は5月に発表？

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドAPS-C機「EOS R7 Mark II」に関する噂の続報が掲載されています。

･Is The Canon EOS R7 Mark II Coming in May?

EOS R7 Mark II は2026年の上半期に登場する予定で、FCC（認証機関）の通常のスケジュールに従えば、5月発表になる可能性がある。



2025年12月17日、FCCのウェブサイトにテスト結果が公開された。その情報の大部分はテストデータであるが、その中には2026年6月16日まで機密保持される項目が含まれている。その項目とは、カメラの実際の画像だ。



過去の機密保持期限が設定されたケースを確認すると、カメラ本体は期限の日付の2〜4週間前に発表されている。これに基づくと、EOS R7 Mark IIの登場は5月の後半、あるいは6月初旬のどこかの時期ということになる。



今回の認証に使用されたカメラがLP-E6Pバッテリーを使用していることから、これが「R7 II（Mark II）」である可能性は非常に高い。これは、R10のような下位のAPS-Cカメラで使用されるバッテリーではないからだ。



今回のFCCの最新の認証資料には、画像やモデル名の直接的な言及はないが、ここで扱われているのが「R7 II」であると言って差し支えないだろう。モデル番号は「DS126933」で、「DS」という符号はこれがEOSシリーズのカメラであることを示している。なお、このモデル番号は世界の一部地域におけるものであり、すべての地域で同一ではない点に注意して欲しい。

EOS R7 Mark IIの登場時期は5月後半から6月初めと予想されており、CP+には間に合わないもののそれほど先のことではありませんね。EOS R7 Mark IIのスペックに関しては、3900万画素の積層と非積層の両方の噂があって、まだ確定していないようですが、いずれにしてもAPS-Cとしては相当ハイスペックなモデルになりそうです。