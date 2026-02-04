キヤノン「EOS R7 Mark II」は5月に発表？

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドAPS-C機「EOS R7 Mark II」に関する噂の続報が掲載されています。
･Is The Canon EOS R7 Mark II Coming in May?
- EOS R7 Mark II は2026年の上半期に登場する予定で、FCC（認証機関）の通常のスケジュールに従えば、5月発表になる可能性がある。
2025年12月17日、FCCのウェブサイトにテスト結果が公開された。その情報の大部分はテストデータであるが、その中には2026年6月16日まで機密保持される項目が含まれている。その項目とは、カメラの実際の画像だ。
過去の機密保持期限が設定されたケースを確認すると、カメラ本体は期限の日付の2〜4週間前に発表されている。これに基づくと、EOS R7 Mark IIの登場は5月の後半、あるいは6月初旬のどこかの時期ということになる。
今回の認証に使用されたカメラがLP-E6Pバッテリーを使用していることから、これが「R7 II（Mark II）」である可能性は非常に高い。これは、R10のような下位のAPS-Cカメラで使用されるバッテリーではないからだ。
今回のFCCの最新の認証資料には、画像やモデル名の直接的な言及はないが、ここで扱われているのが「R7 II」であると言って差し支えないだろう。モデル番号は「DS126933」で、「DS」という符号はこれがEOSシリーズのカメラであることを示している。なお、このモデル番号は世界の一部地域におけるものであり、すべての地域で同一ではない点に注意して欲しい。
EOS R7 Mark IIの登場時期は5月後半から6月初めと予想されており、CP+には間に合わないもののそれほど先のことではありませんね。EOS R7 Mark IIのスペックに関しては、3900万画素の積層と非積層の両方の噂があって、まだ確定していないようですが、いずれにしてもAPS-Cとしては相当ハイスペックなモデルになりそうです。
m3ほーん
一眼レフですが、R7と同じ画素数の90Dで、早朝、薄暮の中、70‐300㎜で撮影して、
プログラムだと相当なスローシャッターになりました。
シャッタースピード優先では暗すぎました。3900万画素だと、かなりレンズを、
選ぶカメラになりそうです。
まーやん
高画素でないとエントリー・ミドルのフルサイズ機との棲み分けが難しいという理屈でしょうか。超望遠ではAPS-C機の優位性はまだまだありますし、そうなると必然的に低照度下でも強く、高速な読み出しが出来るセンサーが必要になります。両方を両立できたハイエンドモデルを期待します。
rocky
価格を考えると非積層で裏面照射型にして、高画素になっても高感度性能を維持する方向が現実的かなと思います。R6 markⅢ より高くなるなら、たとえAFが強化されてもあまり数が出ないような気がします。個人的には現行品の初値プラス10万円程度でお願いしたいです。
R6Markii持ち
できれば、現行のr6markiiと同等のお値段で抑えていただきたいところです。
そうでなければ、高速連写や最新AFを求めない場合はフルサイズ機の方が使い勝手が良いです。
RFレンズの非Lはf値が暗いのが多く、それらのレンズは感度耐性が弱いボディだと使いづらい。
だからといって、Lレンズは他社の同クラスより高いのばかりなのが痛い。。。
とはいえ、r7系統はダブルスロットになる可能性が高く、ニコンやソニーのaps-c機にないメリットもあるので期待したいです。
hui
APS-Cの位置付けは軽量コンパクトを求めるユーザーや擬似望遠用途の２種類に大別されているのが現状でしょうか
以前はハイアマ志向のマグネシウムボディー機もありましたがフルサイズへの移行が進み同様のモデルが空白地帯となっています
1.6倍のクロップモードがワンプッシュで即時に利用可能となった現在では限られたニーズへキヤノンがどこまでリソースを投入してくるか楽しみです
コンパクトな望遠レンズが急増した背景にはフルサイズユーザーの増加も一因だと思われます
どら
R6mark3が40万ならR7IIは30万くらいかと
予想します。なので超高性能センサーは
つかない。
画素が3900万ってフルサイズだと超高画素
になるのでセンサーピッチも狭いので
明るいLレンズしか対応できないかと。
フルサイズに1.4テレコンとどっちが解像するのか興味ありです。