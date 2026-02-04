ニコン「Z9II」は3.5倍高速な新しい積層型センサーを採用？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しいフラッグシップモデル「Z9II」のスペックに関する噂が掲載されています。
･Here is a new set of rumored Nikon Z9 II camera specifications
- 以下に、噂されているニコンZ9IIのスペックを掲載する。初期のリーク情報は、通常100%正確ではないということを念頭に置いておいてほしい。
- 4600万画素の積層型CMOSイメージセンサー： グローバルシャッターを採用する代わりに、Z9よりも3.5倍高速な新しい積層型センサーを使用している。シンクロ速度は最大1/720秒に達し、グローバルシャッター機に近い性能を実現する。
- 新しいEXPEEDプロセッサー。
- ISO32の低い常用最低感度： これにより「中判カメラのような」画質を提供することが可能だ。
- 新しいAFシステム： 追尾性能と合焦精度が大幅に向上している。
- RAW連続撮影： フル解像度で最大60fps、DXフォーマットで120fps。
- 動画性能： 最大8.3K 3:2 オープンゲート60pの12-bit R3DNE RAW動画をサポート。
- 新しいフィルムシミュレーションLUT： ニコンはZ9IIおよび旧来の機種向けに、写真と動画の両方で、より自然で魅力的なビジュアルを実現する複数の新しいフィルムシミュレーションLUTを導入。
- REDの動画機能： Z9IIには、多くの新しいREDビデオ機能が搭載される。
- 576万ドットのEVF： ニコン Z6 IIIと同じものを採用。
- コンテンツ認証機能：ニコンはすでにこの件について言及している。
- 2026年〜2027年に登場予定。
Z9IIは発表までにまだ時間があるようなので、まだ確実な噂ではないかもしれませんが、今回の「新型センサーの読み出し速度が3.5倍になり、シンクロ速度が1/720秒になる」という噂が事実だとしたら、Z9IIは現行のZ9から飛躍的に進化することになりそうですね。これだけスキャンが速くなれば、グローバルシャッターでなくても、ローリングシャッター歪みの影響はほとんどなくなりそうです。
また、ISO32による中判のような高画質は、じっくり撮るスチル派にも訴求しそうですね。連写速度もトップクラスになりそうです。この噂のスペックが本当に実現するのかどうか注目したいところです。
N
ありがたいですね。個人的にはスポーツなどでも使うので高感度耐性のためにも極端な高画素機にはなって欲しくなかったのでありがたいです。
AFの進化、読み出し速度の向上、動画の進化、一見地味でもこういう確実な進化で十分です。
Z9の読み出し速度でも十分なくらいの速さで、物理シャッター無しで全く困っていないどころか既存のフラッグシップで4~50万ショットで故障していた懸念がなくなり、既に最初に買った方は300万ショット付近まで撮れていますし。
後はできれば2月中には発表があって春には手に入れば言うことないんですが…
コツメチャン
噂は噂だからなぁ。。。
と思いつつ、5年以上前にZ9が出るという噂が出たときのスペックをあらためて確認すると、だいたいが本当に正しい内容だったりしたので（RAWの秒連写数が30ではなく20だった程度）、今回の噂も多くが正しい内容ではないかと思います。
発表時期も近づいてきているようですし、そういう５年前の一連を見る限り信憑性はけっこう高い気がします。
4600万画素でRAW60fpsでグローバルシャッターと遜色ない速度のセンサーだったら、新次元のスペックですね。
タスク
シンクロ速度が1/720秒になればフリッカーに関してもメカシャッターより強くなるんじゃないですかね
ねこ
同調速度が1/720になるなら、ブライダルのようなクリップオンを使用する仕事にはうってつけですね。
ブレずに撮るために1/400 f4で撮ってる環境から明暗の激しい会場の部分的な照明変更によりストロボで起こすために1/200f5.6に設定変更のいったり来たりをしなくていいわけだ。HSではチャージが間に合わないし、ただでさえ酷使するストロボの寿命をさらに削ってしまうことになる。
絞りを下げられるならより弱い出力で必要な光量が得られるのは大いに助かります。
これが本当ならまさに後継機に相応しいですね。
撮り人知らず
どれも魅力的な嬉しいニュースですが、このセンサーがやがてZ8IIに下りてくるかもしれないと考えると、縦グリ付きのZ8IIと大きさ、価格差を見てから考えたいですね。Z8との違いがバッテリー由来のタフネスぶりやメモリーカード由来の書き込み速度、プロ機としての信頼性だけではない、フラッグシップとしての存在意義を見せてもらいたいものです。後はΑ1II、R1並に値段が上がることは避けられないんだろうなぁ。価格改定前のZ9を購入した身としては、そこは是非ポジティブサプライズをお願いします。
シュワシュワ
おぉ、ホントならかなり凄そう
スキャン速度もこれだけ早ければグローバルシャッター要らないんじゃないでしょうか
ISO32で中判カメラのような画質と書かれてますが、ダイナミックレンジはどうなるんでしょうね？
スピードモードと画質モードがうまく使い分けられるといいんじゃないかと思います
リィン
シンクロスピードが上がるのはありがたいですが、やはりグローバルシャッターでないとポートレートでのストロボ使用時の革命とはいかないような気がします。ND必須の環境が1/720によってどこまで不要になるか､､､｡グローバルシャッターのα９ⅢはND不要でストロボ発光も弱くて良いらしく、また連射にも耐えられる連続発光が可能と、やはりグローバルシャッターにしてほしかったのが正直なところです。。1/720だとどこまで減光できますかね？
けにー
CP+が終わってしばらくした頃に開発発表があると良いですね。
楽しみです。
原生花園
マジですか、コレ！
もうZ8専念でいいと思ってたのに、ヒジョーにそそられてしまうではありませか（笑）。
続報ど情報の確度が上がっていくと、決断を迫られそう。どうしましょ。
Nanigashi300
グローバルシャッター、中判センサーといった「フラグシップ機“以上”」のスペックの、また全く別物のカメラも世の中にはある中、
それらの使い勝手を疑似的に35mmセンサーで可能にするとは、「そういう進化があったか」と軽く膝を打ちました。
但し、1/720シンクロでどれだけ世界が変わるかは人によりますね。ここはグローバルシャッターには敵わない。
かと言ってグローバルシャッターにしちゃうと、Z9の筐体にこそ積層型CMOSを積む意味が無いですし、そっちに舵を切らない判断は賢明だと感じます。
ファインダーは、もう「完成」なんですかね？ノウハウは分かりませんが、もっと良くなる予感もしてます。
NikonのZ機は本当にファインダーが良いので、もし「Z9iiで更に見やすくなりました」と言われたら「おお！」と思っちゃいます。
スピードライトもこれを機会にアップデートがあると良いですね。SB-5000も、来月にはもう10年前のプロダクトになります。
SB-5100はもちろん、未だに売れてるコスパ良好なSB-700の後継機も期待してます。
タロウカジャ
まだまだ進化する余地があるのかと驚きです。
2石
よく読んでいませんでした。
グローバルでなくて通常フル積層センサーのままで今の3.5倍の読み出し速度を実現ですね？
これは静止画は積層があるから感度は大丈夫でしょうけど、
動画の感度は大丈夫でしょうか？
Z9の動画感度は屋内でかなり苦戦します。
デュアルベースは一応ありますが、ほんの僅かしかS/N比の改善がありません。
これはα1/α1Ⅱも同じ傾向です。
動画機として使ってるユーザーにはあまり嬉しくない感じがします
ken2
最後のカメラとしてZ9を買い、重量にめげて２年余りでZ8に切り替えました。それでも万が一この噂通りだったら食指が…。我ながら馬鹿だなぁと思います。でも、そう思わせてくれるだけのカメラに仕上がってくれたら、実際買えるかどうかは別にしても、ニコ爺としてもとてもうれしいです。
まーやん
夢のようなスペックですが価格は60万円台をキープできるのでしょうか。
それであれば機能をある程度抑えてもコストパフォーマンス重視で行ってもらいたいところですね。