リコーの「その他」事業の2025Q3はGRシリーズが好調で増収増益

リコーが2025年度 第3四半期の決算を発表しています。
- 【その他】その他の売上高は、前第３四半期連結累計期間に比べ 13.6％増加し 306億円となった。カメラ事業がRICOH GRシリーズを中心に好調が継続し、増収増益となった。新規事業創出のための先行投資により、その他全体の営業損益は １億円（損失）となったが、事業の選択と集中の効果もあり、前第３四半期連結累計期間に比べ 32億円改善した。
リコーのカメラ事業は引き続き非常に好調で、今期の「（その他事業は）カメラの好調によりQ3単独で黒字転換」とのことで、事業の牽引役になっているようですね。ただ、この好調はGRシリーズによって支えられているようなので、GRシリーズの将来は明るそうですが、一方で長期間新製品が登場していないKマウントシステムが今後どうなるのかが気になるところです。
Nanigashi300
PENTAXの話題が出る度にコメントが大盛況になる程、皆PENTAXの動向が気になっています。
前にも書きましたが、GRが売れまくっているお陰で、PENTAXは「次の一手」を出すことが許されています。
それは、ミラーレス化やLマウント参入などではなく、PENTAXにしか出来ないことです。
それは、（私個人が思うに）デジタルKマウント機の増新でもないです。Kシリーズをまるごと救おうとするには、もう手遅れといいますか…。
そこで、単なる懐古主義じゃない、知恵とロマンが折混ざった「写真機」を新しく、狙いを澄ましてPENTAXブランドで単発、ドンと出して欲しいです。
PENTAXなりの思想が生きていることを世間に知らしめて欲しい。
LB
ペンタックスユーザーですが、GRⅣで初めてGRを使用しました。
大変素晴らしいカメラです！
伝統的な使いやすさに加え、一部にペンタックスからの技術（手振れ補正やハイパー操作系など）も組み込まれ、今日はPENTAX KPといっしょに楽しく使用しました。
次はペンタックスの番ですね。わくわくする新商品の情報を楽しみに待っています。
個人的には１インチのコンデジで、ペンタックスのレトロカメラのオマージュなんて欲しいかな。
KP使いの香川県民
増収素晴らしいですね。しかしレンズ交換式は延々縮小なのを感じ続けていますので叶うなら利益全部将来投資にして赤字と増員を期待したいぐらいです。