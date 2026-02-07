ニコンが2026年中にEVFレスのスチル志向のフルサイズ機を発表？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しいスチル志向のフルサイズカメラに関する噂が掲載されています。

･Rumors about a third small Nikon full-frame mirrorless camera without a viewfinder, designed for photography, expected in 2026

ニコンは2026年に2機種の新型カメラを発売する予定であることは既に述べたが、Z9IIは2027年まで遅れる可能性がある。今回、2026年内の発表が期待されているスチル向けに設計されたファインダー非搭載の小型フルサイズミラーレスカメラに関する新たな噂が入ってきた。このカメラについて、これまでに得られた詳細は以下の通りだ。



･EVF非搭載

･フルサイズ

･Nikon ZRに似ているが、動画ではなくスチル用に設計されている

･小型でスリムなボディ（厚さ22〜25mm）

ニコンがZRのスチルバージョンのようなカメラを準備しているようですね。新型機の詳細は不明ですが、操作系がモードダイヤルを採用したスチル向けのものに変更されるのでしょうか。モニタのサイズや稼働方式もスチル向けに変更されるかもしれませんね。センサーがZRそのままの2400万画素部分積層型なのかも気になるところです。