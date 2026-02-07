ニコンが2026年中にEVFレスのスチル志向のフルサイズ機を発表？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しいスチル志向のフルサイズカメラに関する噂が掲載されています。
･Rumors about a third small Nikon full-frame mirrorless camera without a viewfinder, designed for photography, expected in 2026
- ニコンは2026年に2機種の新型カメラを発売する予定であることは既に述べたが、Z9IIは2027年まで遅れる可能性がある。今回、2026年内の発表が期待されているスチル向けに設計されたファインダー非搭載の小型フルサイズミラーレスカメラに関する新たな噂が入ってきた。このカメラについて、これまでに得られた詳細は以下の通りだ。
･EVF非搭載
･フルサイズ
･Nikon ZRに似ているが、動画ではなくスチル用に設計されている
･小型でスリムなボディ（厚さ22〜25mm）
ニコンがZRのスチルバージョンのようなカメラを準備しているようですね。新型機の詳細は不明ですが、操作系がモードダイヤルを採用したスチル向けのものに変更されるのでしょうか。モニタのサイズや稼働方式もスチル向けに変更されるかもしれませんね。センサーがZRそのままの2400万画素部分積層型なのかも気になるところです。
クリーシー
小型でスリムなボディ（厚さ22〜25mm）
これはいいですね、価格次第ですが非常に興味があります。
でもこの薄さだとIBISとグリップは無理かも。
しかしコンパクト軽量でこれに合わせたレンズも出るなら予約してしまいそう。
N
ZRは動画に重点を置いたニコンでは今までにないタイプのカメラでした。
EVF無しで大きな液晶にしたのもそういう点で納得がいきます。
ただ、スチル用のカメラでEVFなしというのはどうなんでしょう。
スマホ世代に向けたコンパクトなものならともかく、フルサイズ機で。
ニコンのEVFは評判のいいものですしなんだか狙いが良く分かりません。
ザキ
SONYのα7Cシリーズを意識したZ3的存在だと最高ですね！
rocky
小型軽量な箱型のスチル専用機なら、売れるんじゃないでしょうか。機能満載な大型カメラも良いですが、通勤カバンに持ち運びできるフルサイズ機があると街角スナップには最適かと。
タロウカジャ
大変気になる機種の噂ですね、ただボディがコンパクトになっても交換レンズ群が大きいものが多いので一緒にコンパクトなレンズが発表されると良いですね。
とんとん
ZRの大きな背面モニターでのスチール専用機かもですね。手ごろな価格で、スリムボディでカバンに入れやすく、Zレンズをスナップで気軽に楽しめる機種かなと思いました。
doracame
Nさんと同感です。PさんがS9のEVFモデルを考えてくださる気配があまりないので、NIKONさんにはスチル志向機にはサイドEVF搭載で開発をお願いしたかったです。streetスナップなど中心なら、それほどハイスペックのEVFでなくてもよいように思うのですが...他のメーカーさんにもこうした志向のカメラ開発を、高齢カメラ愛好家としては懇願したいところです。
hiro
パナのS9というイメージかな⁉️
個人的にはやはりファインダー欲しいな。望遠の時とかしっかりホールディングできないですよね。
前にも書いたけど、やはり、ニコンSシリーズの面影がほしいです。
ペンタニコン
気になりますね〜、写真しか撮らないのにZR買ってしまいそうな身としては。ちょうどいいレンズも欲しいですね。ズームレンズなら、パナの20-60みたいな広角はじまりのズームか、SONYの24-50F2.8みたいなレンズが欲しいですね。難しければ今あるZ24-50を沈胴じゃなく、最短撮影距離を短くしたレンズとか、ありがたいです。
GSZ
EVFレスよりもレンジファインダースタイルが欲しかったな…
柏崎繁毅
EVFはオプションで付けられれば良いですね。
KISS Rを待ちながら
おおいよいよZ30の上位になるZ3（？）の登場でしょうか
あくまで肌感レベルですが、旧Z5のファインダー部とグリップ部を覗いたサイズがちょうどZFcと近しい感じなんですよね
ミニマルかつ実用的なフルサイズカメラ、期待してます
Nanigashi300
考えるのが楽しい話題が来ましたね！
Panasonic S9、SIGMA BFのような立ち位置になりそうです。いや、「なりそう」なだけで、どれとも似つかないカメラになるんでしょう。じゃなきゃ作る意味が無いので。
このカメラが出ることで、「ミラーレスから動画を徹底的にオミットしたらどうなる？」の話題の結論が付くと思います。
具体的には諸々の冷却機構、筐体左側面のイヤホンジャックやHDMI、右側面のメモリースロットなど。
どこまでも小さくするのなら、内蔵メモリーだけで済ませるのがスマートかと思います。2400万画素ならデータも大した大きさになりませんから。
ユーザーの撮影体験を重んじるNikonですから、チルトは付くでしょうね。そしてZRのように大きな液晶。チルトながら、堅牢性を担保できるギリギリの薄さで。
部分積層型センサーの放熱ですが、このカメラは連写が売りのカメラになりそうもない（そういう人は是非Z5iiを）ので、発熱が問題になる直前までの連写制限を設けるでしょう。
あとはレンズですよね。Z 26mm f2.8は完璧にマッチするでしょう。
でも、定番キットレンズのZ 24-105mm f4-7.1ですらかなりギリギリのサイズ感になります。新しくパンケーキレンズがもう一本欲しくなるところですね。例えばZ 45mm f2.8 or f3.5くらいのものを。
長くてすみません。つい考えるのが楽しくて。
マシンがＺ
最近はドットサイトでフレーム合わせをする人も多いから
ＥＶＦレスでも問題ないのかもしれません。
価格・重量・解像度が問題で、噂のZ90 をクロップで上回
れば欲しいですね。
gin
なんだか面白いことになってきましたね。
グリップはZRと同等で良いと思います。
モニターがチルトモニターになっていたら理想的です。
ZRと兼用の外付けファインダーがあればなおのこと。
60㎜くらいの薄型レンズや、シルバーモデルとかがあったりしたら、何も考えずにまとめて予約しちゃいそうです！
黒gatto
スチル志向というから、逆に高品位なEVFのみで背面モニターレスを想像してしまった私です。
ドラネコ
すでに指摘されてる人もいますが、ソニー以外でコンパクト(箱型)フルサイズカメラでどうしてEVFを省略するんでしょうね。高級なもので無くてもいいのでEVFは付けてもらいたいですね。EVF無しはパナS9などもあるし、新規ユーザーの取り込みは難しいと思いますよ。
スナッキー
S9やfpの系統ですね。
低廉にフルのZマウントが欲しい勢力には良いのでは。
スチル用という事ですがメカシャッターを付けるのか？などが気になるところ。
(読み出しが早ければ問題ないですが…)
z5Ⅱ使用者
自分が老眼になり、液晶モニターでピントや構図を合わせられなくなってからというものが、必ず撮影の時は、EVFで確認しているのですが、EVFレスかぁ…。
老眼の人も液晶で確認できる液晶モニターを搭載したカメラを出してくれたら凄くうれしいなぁ〜。
Daiya
nikon1V3のデザインと使い勝手のフルサイズを期待します
9210
切実な問題として、老眼だと背面モニターだけだとキツイ。EVFだと視度補正がありますから、眼鏡なしでブラブラしながら撮影できて良いのですよ。
26mmが似合う箱型希望。ついでにNokton35mmのニコン用も出ればね。
シュワシュワ
スチル向けと言うなら自分もα7CIIのようにレンジファインダースタイルで幾分のグリップも欲しいです
フルサイズでグリップないとホールドしづらくて余計な力が入りますし、ファインダーを覗きながら撮りたいです
どうせレンズの厚みが盛られるんですから、ボディをフラットにする意味は見た目以外にないんじゃないでしょうか？
S9みたいにオシャレ感で売りたいならまぁしょうがないですが、それはもうZfでやってますよね
ほ゜ち
α7Cを真似てよいと思うんですよね
EVFありでコンパクトなボディをぜひお願いしたいです
みどりのオジさん
個人的にはファインダーは欲しいかな。α7C系のパッケージングが秀逸なので、Nikonでもあれを真似して欲しい。
焼きそば
小型なのは嬉しいですが他の人も述べているようにEVFは欲しいですね
アクセサリーシューを使って外付けEVFを用意してくれると良いですね
できればアングルファインダーとして使えるようにチルトとスイング機構もつけて縦横構図にも対応できたら嬉しい
ZRにも使えたり今後の機種にも使いまわせるようにしたら、割と現実的な価格で出せそうな気もします
Nikonな人
NikonはかつてNikon1の時代に中途半端なセンサーサイズで失敗した経験がありますからフルサイズセンサーでコンパクトミラーレスが誕生すれば気軽にカメラを持ち出してZレンズの優れた描写力を得られる魅力的なモデルになりそうですね。
ゼロ
ZRにも使える外付けEVFが出るのかな、出るとしたらニコンらしさがどこまで出せるか…
沈胴じゃないコンパクトズームにも期待したいです
あとは赤字とされている中での値付けですね
さろめ
スチル重視派ならなおさら、EVFレスの時点でまず選択肢に入らないと思いますが、なんでこういう企画が出てくるんでしょうかね。
アンケートか何かをして「最近はスマホに慣れた人が多いから必ずしもEVFを求めない」みたいな調査結果が出てるんですかね・・・。
正直ちょっと理解ができません。
「明るい日中でも見やすい異次元の超高輝度モニター搭載」とかなら話は別ですが・・
やんちゃ坊主
スマホじゃなくちゃんとカメラ使って写真撮ってみたいという人で、
デジカメじゃなくフルサイズのミラーレス一眼とか使ってみたいけど、
Z5ⅡやZfだと敷居が高いなぁとか難しそうだなぁという向きには、
むしろスマホ感覚で扱えるこの手の機種の方がいいのでは。
自分的にはお散歩用で小さいZマウントほしいのでEVFなくてもいいのですが。
NDLP
コンパクトさを優先してEVFレスとするならば、
他の方も書かれている通り後付けでオプションのEVFがあるといいなと思います。
「小型でスリムなボディ」とはいえ、さすがにIBISは付けてほしいところ。
さんぱち
①ZRのような大きな液晶モニター
②20万を切る価格
③外付けできるEVFモニター
④小型薄型軽量ボディ
⑤ボディに合う小型レンズ
ここまでやってくれたらかなりインパクトあるけどね
GT
たとえばZ5Ⅱのファインダーレス仕様となるとすれば実売価格20万切るくらいじゃないと説得力がない気がするかな
ただ、その場合ヒットしても利益もほとんど出ないだろうからシェア拡大以外の目的では出しにくいのかなと
SONYのようにレンジファインダー的な物があればベストではあると思いますがそうなるとZ5Ⅱとの価格面も含めて差別化が難しくなるのかなと
26や28と合わせて軽量スナップ機と割り切れば面白いと思いますけど
それなりに軽量化してくるでしょうからグリップも最小限でいいと思いますけどね
カメラ故障中
軽い標準ズームを出したので、S9やα7Cのような
軽いフルサイズもあるといいですね。
個人的にはZRにグリップを付けて静止画向けの操作系にした
兄弟機が出てくればテンションが上がります。
hato
チルトならフルサイズのNikon1かな？
そういうのがいいという価値観もあるからね。
あたご
EVFレスは、S9とBFがあるので、α7Cと差別化するなら、
①高性能なEVFあり
②背面液晶は小さくとりあえず確認出来る程度
だと面白そうです。
グリップは、後付けでもOK
F値、SS、ISOをダイヤル操作できると嬉しい。
と思いますが…
EVFレスなら、外付けEVFをオプションで付けてもらいたいですね。
にしても22～25mmの厚みは魅力的！
こういうボディなら、26mmレンズは必須で付けたいですね！
できれば40mmのパンケーキも同時発売とかしてほしいですね。
RGBM
厚さ22〜25mmは流石に誤情報ですよね。。。
グリップが薄いZRでも49mm、グリップがないパナソニックのS9でも46.7mmあります。
流石にその半分ってのはないかと。
個人的にはグリップは欲しいです。
後付けにすると結局大きくなるし、一体型だと機能を使えたり、内部をバッテリースペースに使えたりしますしね。
いずれにせよ楽しみな情報です！
あやのん
ＥＶＦ無しの下位機は以前から話題になることがあり
希望する声がある一方で、Ｚ５系からＥＶＦとカット(又はＺＲから動画機能をカット)しても大してコストは変わらないので、大幅な低価格化は難しいと言われていて、
それを踏まえて、ＺｆやＺｆｃはレトロデザインという付加価値を加えたと言われていました。
ＥＶＦ無しの下位機にも何か付加価値を付けるのでしょうか
レトロデザインばかり出すのも微妙なので
全く違ったカジュアル向けのデザインとか面白そうだけど、難しいだろうなぁ(得にニコンは)
千歳
ZRの部品を使った安いプロダクトを出す気なんでしょうかなあ。
背面液晶のチルトやバリアングルを排除すればかなり薄くなるのもわかります
ただ、出来れば部分積層＋メカシャッターレスだけは続けて欲しいってのはあります。
SPF
小型な廉価機を出すってことでしょうか。
先の決算でも製品ミックスが問題になってそうでしたが、廉価機はシェアは稼げても利益が少ないので、はたしてどうなんでしょう。このユーザー層だと交換レンズもたいして売れないようですし。
計画はしてても、経営判断的に出さない可能性も高いのではと思います。
それでも出すとしたら、小型単焦点とセットでボケを前面に押し出すとかですかね…。スマホでも手軽に高品質なボケ写真撮れちゃうから駄目かな。
EVF無いのはスチル用には厳しいと思うんですが、シグマfpみたいにモニタールーペ同梱なら面白いかもな、とは思います。