OM SYTEMが「OM-3 ASTRO」を正式発表

OM SYSTEMがOM-3をベースにした天体撮影専用カメラ「OM-3 ASTRO」を正式に発表しました。

･天体撮影専用カメラ 「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」 を発売（PR TIMES）

「OM SYSTEM」は、天体撮影に最適な光学特性を備えた「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を2026年2月27日から発売する。

天体撮影で重要となるHα線の透過率が約100％となるよう、センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を最適にチューニングしている。そのため一般的なデジタルカメラでは撮影の難しい、Hα線により発光する星雲の美しい形と色を鮮やかに捉えることができる。

高感度に強い裏面照射積層型Live MOSセンサーとOM SYSTEM最高性能の画像処理エンジンTruePic Xと「OM SYSTEM OM-3」が持つカラープロファイルコントロール機能により、星の色、淡い星雲もよりクリアに再現し、高感度撮影でも解像感の高い画質を実現。

「OM-3 ASTRO」が持つカラープロファイルコントロール機能で天体写真や星景写真をより印象的な表現に仕上げることができる。カスタムモードC1～C3には、COLOR1に赤い星雲などの天体撮影向け、COLOR2に星景撮影向けのカラープロファイルをプリセットしており、カスタムモードとカラープロファイルを組み合わせることで、手軽に印象的な星空撮影ができる。

「手持ちハイレゾショット」を、あえてカメラを三脚や赤道儀に固定した状態で使用することで、天体写真でよく使われる「スタッキング処理」をボディー内でワンショットで行うことができます。これにより高精細化に加え、ノイズ低減効果が得られる。

三脚に固定した状態で「手持ちハイレゾショット」撮影を実行することで、日周運動による星の動きが補正された合成画像が生成される。また、赤道儀使用時においては、追尾誤差で生じる星のずれが補正された合成画像が生成される。

ボディーマウント光害カットフィルター 「BMF-LPC01」（別売）

ボディーマウントソフトフィルター 「BMF-SE01」（別売）

OM-3の天体専用機が登場しました。このカメラは全く噂が流れていなかったので突然の発表でしたね。このカメラはHα線の透過率を高めているだけでなく、天体用のカラープロファイル機能や手持ちハイレゾショットによるスタッキング処理機能･星の動きの補正機能、ボディーマウントフィルター対応など、天体撮影に非常に便利な機能が搭載されていて、天体撮影ファンにはなかなか訴求力が高そうなカメラですね。なお価格、オンラインストアで税込32万7800円となっています。