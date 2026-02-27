キヤノンがウエストレベルファインダーの一眼レフのコンセプトカメラを展示

Canon Rumorsで、キヤノンがCP+で展示した2機種のコンセプトカメラが紹介されています。

･Canon Shows off New Concept Camera at CP+ 2026

キヤノンがCP+ 2026で新しいコンセプトカメラを披露した。キヤノンは、異なるラベルが貼られた2つの類似したコンセプトカメラを展示している。



- コンセプトモデルA：レトロカメラデザイン

- コンセプトモデルB：シンプルボックスデザイン



命名において最初に目を引くのは「レトロカメラデザイン」という言葉だ。私は以前にもこれについて語ったことがあるが、キヤノンが今年中に「レトロ」分野で何らかのアクションを起こすという機運が高まっている。しかし、このレトロデザインはキヤノンの過去のどの製品にも由来していない。



これは、ボックス型のデザインとウエストレベルファインダーを備えており、往年のハッセルブラッドやマミヤのカメラのように見える。

このデザインは2枚のミラーを使用している。レンズ用のミラーがあり、それが上方のミラーへと反射し、カメラモジュールに像を投影する。彼らはこのコンセプトを「光を直接のぞき込んで撮影する」、そして「臨場感をそのままに記録する」ものだと述べている。カメラの操作はすべてマニュアルで行われる。

キヤノンは来場者に対し、それぞれのコンセプトカメラについてどのように感じたかアンケートへの回答を求めていた。キヤノンが投げかけている質問は、将来登場が期待されるレトロ志向のカメラに関連している可能性がある。ダイヤル、形状、操作感、そして色に対して人々がどのように反応するかを見ているのだ。

キヤノンのコンセプトモデルは昔の中判カメラを思わせるような興味深いデザインで、ミラーレス全盛の時代に、ウェストレベルファインダーの一眼レフという提案は面白いですね。2枚目のミラーで光をセンサーに導くような構造で、一眼レフと言ってもこれまでになかったタイプのカメラになっています。

このカメラがそのまま製品化されることはないと思いますが、将来のカメラにこの技術が何等かの形で採用される可能性があるのか気になるところです。