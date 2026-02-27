キヤノンがウエストレベルファインダーの一眼レフのコンセプトカメラを展示

Canon Rumorsで、キヤノンがCP+で展示した2機種のコンセプトカメラが紹介されています。
･Canon Shows off New Concept Camera at CP+ 2026
- キヤノンがCP+ 2026で新しいコンセプトカメラを披露した。キヤノンは、異なるラベルが貼られた2つの類似したコンセプトカメラを展示している。
- コンセプトモデルA：レトロカメラデザイン
- コンセプトモデルB：シンプルボックスデザイン
命名において最初に目を引くのは「レトロカメラデザイン」という言葉だ。私は以前にもこれについて語ったことがあるが、キヤノンが今年中に「レトロ」分野で何らかのアクションを起こすという機運が高まっている。しかし、このレトロデザインはキヤノンの過去のどの製品にも由来していない。
これは、ボックス型のデザインとウエストレベルファインダーを備えており、往年のハッセルブラッドやマミヤのカメラのように見える。
- このデザインは2枚のミラーを使用している。レンズ用のミラーがあり、それが上方のミラーへと反射し、カメラモジュールに像を投影する。彼らはこのコンセプトを「光を直接のぞき込んで撮影する」、そして「臨場感をそのままに記録する」ものだと述べている。カメラの操作はすべてマニュアルで行われる。
- キヤノンは来場者に対し、それぞれのコンセプトカメラについてどのように感じたかアンケートへの回答を求めていた。キヤノンが投げかけている質問は、将来登場が期待されるレトロ志向のカメラに関連している可能性がある。ダイヤル、形状、操作感、そして色に対して人々がどのように反応するかを見ているのだ。
キヤノンのコンセプトモデルは昔の中判カメラを思わせるような興味深いデザインで、ミラーレス全盛の時代に、ウェストレベルファインダーの一眼レフという提案は面白いですね。2枚目のミラーで光をセンサーに導くような構造で、一眼レフと言ってもこれまでになかったタイプのカメラになっています。
このカメラがそのまま製品化されることはないと思いますが、将来のカメラにこの技術が何等かの形で採用される可能性があるのか気になるところです。
Kマウントユーザ
キヤノンってEOSといい「王道」なレトロカメラ回帰には行かないのが逆にカッコいいと思う（EOSのあの形は今やネオレトロ感あるけど）
ハッセルユーザー
大型カメラほどウエストレベルが向いているけど、レンズが大きくなるとバランスが崩れてくる。望遠レンズはウエストレベルでは使いづらい。ワイド系だとミラーボックスが邪魔をする。かといって標準系だけだと需要が限られてしまう。なんかいい切り口が見つからないかな。
Switch
このデザインだと、ウエストレベルで撮影するには、シャッターがもっと下にないと、押しにくいように見えます。
あと、ブロニカＳ２のように、レリーズ穴がカメラの下にあると便利だとおもいます。
炭っこ
CP+開催のたびに撮影体験の模索を行なっている姿勢を見せてもらえてありがたい限りです。
PowerShot V10は引き続き人気（？）なのかもですが、新型カメラを出すときはできれば1回は改良型を出せるくらい人気が出るといいですよね。
私の持っているiNSPIC RECは続かず消えていってしまいました。。
PowerShot ZOOMももうないみたいですね。
その2機種で学んだマーケティング・ターゲッティングが生かされていると信じています。
画眉鳥
いいですね、ウェストレベルファインダーというのは被写体のカメラ意識が緩むので
特にポートレートはいい表情が撮れます、RolleiやHasselの優位性の一つです。高いレベルでの製品化に期待大です。
気付けば中年
これがそのまま商品化はされないと思うけれど、これじゃない感が凄い。
前から言われている、AE-1やF1の様なボディにフルサイズセンサー載せてくれればそれで満足です。
サファリハット
AE-1みたいなレトロ指向だと思っていたユーザーの想像を裏切る発想ですね
素直に驚きましたし好感が持てるというか、ワクワクします
kmz
ミラーが無くなったと思ったら、今度は２枚に増えましたね。
スクリーンを撮影するというのは、ありそうで無かった一方で、カメラオブスキュラへの原点回帰とも言える…大変感心しました。
るるるの歌
正方形センサーではなさそうなので縦位置撮影は如何するのだろう･･･
など細かい事はきになるものの、個人的にはとても好みです。
どちらのデザインもそれぞれ良さがあって、ウエストレベル
撮影のコンセプトが維持されたまま製品化されたら是非購入したいです。
撮り人知らず
今日行って来ました。期待していたAE-1の周年記念モデルと違ったので、アンケートに「求めているのはこれじゃない」と書きました。周りの人の雰囲気を見るとこれはこれで面白いという印象が多かったように思います。2回訪れたので、二度目はあまり否定的なことは書かず、せっかくなんで「センサーサイズを大きく正方形に高画素モデルにしたら」と建設的な意見も出しておきました。
果たしてこのままのウエストレベルファインダーの方向で商品化されるのか、どういう感想が多かったのかは数年後に分かりますね。
KJ
私はレトロデザインと思っていますが
かつてのフィルム一眼レフを彷彿されるデザインの
カメラのメーカーはレトロで無く〇〇デザインですと
謳っているところに、レトロデザインと言う
キヤノンに潔さを感じます。
ハッセルとローライフレックスを今も所有しているので
シャッターボタンは右下が良いですが、
ちょっとコーワ6も連想しました。