キヤノンの次世代コンパクトカメラは最新技術を詰め込んだモデルになる

DPReviewで、キヤノン幹部の次世代コンパクトカメラに関するコメントが紹介されています。

･Canon says its "next compact camera" will be the one packed with tech

キヤノンが次世代コンパクトカメラは最新技術を詰め込んだモデルになると述べている。PowerShot G7 X IIIは、発売から約7年が経過しており、同社の最新カメラに搭載されているようなAFや画像処理能力は備えていない。しかし、そのことが同機の快進撃を止める要因にはなっていない。このカメラを購入する層にとって、技術スペックは大きな売り文句ではないようだが、CPで行われたキヤノン幹部のインタビューの中で、同社の次世代コンパクトカメラはそこに焦点を当てる可能性があるという話を聞くことができた。



「現在のコンパクトカメラの顧客は、実はかつての顧客層ではない。彼らは完全に新しい顧客だ」と、イメージング事業本部長の戸倉剛氏は述べている。「したがって、新しい技術や新しいユースケースを提案することが、我々が次にリリースするカメラの役割となる。それが次世代コンパクトカメラの新たな役割だ」



同社が新型のコンパクトカメラを開発中であり、それが現行モデルよりも現代的なものになる可能性があるという知らせは、非常に刺激的だ。もちろん、それが常に持ち歩ける小型機を求める熱心な愛好家向けのものになると決まったわけではない。昨年、同社はPowerShot V1を発売したが、これはキヤノンの最新技術の多くを注ぎ込みつつも、静止画より動画撮影に特化したモデルだった。

キヤノンが最新技術を詰め込んだ新しいコンパクトカメラを開発しているようですね。動画向けのカメラは既にPowerShot Vシリーズがあるので、次は以前から噂が流れているスチル向けコンパクトカメラの登場を期待したいところです。