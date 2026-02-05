キヤノンが「RF14mm F1.4 L VCM」を正式発表

キヤノンがVCMシリーズの超広角単焦点レンズ「RF14mm F1.4 L VCM」を正式に発表しました。

･大口径超広角単焦点Lレンズ"RF14mm F1.4 L VCM"を発売

キヤノンは、「RFレンズ」の新製品として、画面全域での高画質と開放F値1.4による大きく美しいボケ味を生かした撮影ができるF1.4 L VCMシリーズの大口径超広角単焦点レンズ"RF14mm F1.4 L VCM"を2026年2月20日に発売する。

焦点距離14mmの単焦点レンズにおいてキヤノン初となる開放F値1.4を実現することで、柔らかなボケ味と広大な画角が、空間の広がりと被写体の存在感を同時に表現。

キヤノンの超広角レンズでは初めて採用した「蛍石」をはじめ、「UD レンズ」や「BRレンズ」を効果的に配置し、画質劣化の原因となる色収差を抑制。

「非球面レンズ」3枚を含む13群18枚の光学設計によりサジタルフレアを抑制し、星景や夜景の撮影において、点像の広がりを抑えた撮影が可能。

「ASC」や「SWC」などの特殊コーティング技術の採用により、フレア・ゴーストを低減。

質量約578g、全長約112mmの小型・軽量設計で、「EF14mm F2.8L II USM」（2007年9月発売）と比較して、開放F値が2段明るくなったにもかかわらず、約10％軽量化。

F1.4 L VCMシリーズは、外径を統一しているため、複数のレンズを組み合わせて使用する撮影現場などで利便性を発揮し、快適な撮影をサポート。

キヤノンから14mmでF1.4という大口径の超広角単焦点レンズが登場しました。サジタルコマフレアの良好な補正がうたわれているので、星景写真で大いに活躍してくれそうです。光学系は蛍石、UDレンズ、BRレンズ、3枚の非球面が採用された非常に贅沢なもので、光学性能はかなり期待できそうです。ただ、光学系に力が入っている分、価格は公式オンラインショップで税込み36万8500円とかなり高くなっていますね。