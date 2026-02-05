キヤノンが「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を正式発表

キヤノンが世界初の全周190°をカバーする魚眼ズーム「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を正式に発表しました。

･フィッシュアイズームレンズ"RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM"を発売

キヤノンは「RFレンズ」の新製品として、世界で初めて全周190°の画角をカバーするフィッシュアイズームレンズ"RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM"を2026年2月20日に発売する。

フルサイズカメラ装着時は全周魚眼から対角線魚眼までの撮影、APS‑Cカメラ装着時は対角線魚眼での撮影が可能。全周魚眼撮影では、水平・垂直ともに190°の視野を収めることができ、被写体を円の中に配置したユニークな表現が可能。従来機種から画角が10°広がったことで、周囲の情報をより広く取り込み、特徴的な歪曲表現で迫力ある全周魚眼撮影を行うことができる。

「レプリカ非球面レンズ」2枚、「UDレンズ」5枚を含む11群16枚の光学設計により、広角端での開放F値2.8の大口径と画面全域での高画質を両立するとともに、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写を可能に。

特殊コーティング技術「ASC（Air Sphere Coating）」により、画質劣化の原因となるフレア・ゴーストを低減。

最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.35倍での撮影が可能で、広い画角と遠近感を生かした表現力豊かなクローズアップ撮影を行うことができる。

従来機種と比較して、質量を約540gから約476gに軽量化しており、機動力を生かした撮影が可能。

ロップインフィルターに対応しており、動画撮影に有用な可変NDフィルターを使用可能。

リアフォーカスの採用により、フォーカスブリージングの発生を抑制しており、安定した構図での動画撮影が可能。

キヤノンがRFマウント初の魚眼レンズを発表しました。このレンズは全周190°という極めて広い画角で、これまでにない表現ができそうな興味深いレンズですね。画角の広さに加えて、かなり寄れるのもポイントが高く、魚眼使いの方に注目を集めそうです。なお、価格は公式オンラインショップで税込25万8500円となっています。