シグマの新製品は2本あるが「85mm F1.2」ではない？

SonyAlphaRumorsに、前回のシグマの新製品の噂を否定する新たな噂が掲載されています。

･Weirdly conflicting rumors about two new Sigma lenses...no 85mm???

先日、シグマに関する私の長年の情報筋の1人から、2月後半に新しいフルサイズ対応の85mm F1.2 が登場するという話を聞いたと伝えた。しかし現在、2人の異なる新しい情報筋から、それとは全く異なる話を聞いている。



新情報筋1： 「信頼できる情報筋から得た話だが、今後登場するシグマのレンズに、Eマウント用の85mm F1.2は含まれていない。」



新情報筋2： 「今月、シグマから85mm F1.2が登場することはない。他に2本のレンズが出るが、85mmではない。そのうちの1本はバージョン2（既存のレンズの後継機）である。」



信頼している情報筋は現在、自身の情報源を再確認しており、近いうちに確認または訂正の情報が得られることを期待している。

85mm F1.2の噂を否定する噂が出てきましたが、どちらの噂が的中するのか気になるところです。いずれにしてもCP+の前なので、何らかの新製品が登場する可能性はかなり高そうですね。2本登場するとなると、1本は正攻法の単焦点、もう1本は他にはないスペックのズームあたりを期待したいところです。