ニコン「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」は非常に高性能だが年輪ボケが問題

PetaPixelに、昨日発表されたニコンの望遠ズーム「Z70-200mm f/2.8 VR S II」の初期レビューが掲載されています。

･Nikon 70-200mm f/2.8 VR S II Hands-On First Impressions: Wolf in Sheep's Clothing

新型の70-200mm f/2.8は旧型よりも確かに軽くなっていることに気付いた。三脚座を装着した状態で約1,180グラムだが、三脚座を完全に取り外すとわずか998グラムまで軽量化できる。

旧型は光学性能は優れていたが、AF速度が大きな足かせとなっていた。ステッピングモーターではライバルと競うには速度が足りなかった。しかし、新型はボイスコイルリニアアクチュエーターを採用し、AF速度が大幅に向上している。AFは高速かつ静かなので、野生動物の撮影に最適だ。

このレンズにはニコンあらゆるコーティングが採用され、フレアは素晴らしく抑制されている。開放でもコントラストの低下はほとんどなく、絞った状態でもゴーストは最小限に抑えられている。このレンズは、直射日光下でも不快な反射に悩まされることなく、鮮明な描写を実現している。

縦方向色収差は最小限に抑えられており、ボケの色付きを心配する必要はない。

近接性能は200mmで1:4、70mmで1:3.3で十分だが、並外れたものではない。

ボケは玉ボケで明らかな年輪ボケが見られ、若干のうるささを感じた。また、後ボケは若干の硬さを感じ、これは予想外の結果だった。ボケは悪くはないが、年輪ボケが予想以上に顕著だ。

完全な解像力テストは行っていないが、実写サンプル画像からはディテールとシャープさがはっきりと伝わってくる。多くの画像は2倍のテレコンを使って撮影したが、ディテールのレベルには感銘を受けた。このレンズのシャープさに疑いの余地はない。価格は3199ドルと高価だが、これはキヤノンの同種のレンズと同水準だ。

最新のニコンレンズを使うのは楽しい時間だった。汎用性の高いポートレートレンズやアクション用レンズとして、このレンズは非常に優れた性能を発揮した。ニコンから高性能なプロ用ズームレンズが新たに登場したことは、熱心な写真家にとって大きな喜びとなるだろう。

70-200mm f/2.8 VR S II は旧型と比べて大幅に軽量化されて、AF速度も大きく改善され、逆光耐性や解像力も非常に優れているようで、かなり訴求力は上がりそうですね。ただ、ポートレートにも使用されるレンズなので、ボケのうるささ、特に玉ボケの年輪ボケが顕著だと述べられているのが気になるところです。