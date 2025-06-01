コシナが「ZEISS Otus ML 1.4/35」を正式発表

コシナがOtus MLシリーズの大口径広角単焦点レンズ「ZEISS Otus ML 1.4/35」を正式に発表しました。

ZEISS Otus ML 1.4/35 発売

  • 本日コシナは、ZEISS ブランド、ミラーレスマウント用交換レンズ、Otus ML 1.4/35 を2026年4月に発売することとなりました。正式な発売日は決まりましたら改めてご案内いたします。

Otus ML 1.4/35

  • 撮影距離：0.30m～∞
    最大撮影倍率：1:5.5
    レンズ構成：11群15枚
    フィルター：67mm
    重さ：698g（E）、737g（Z）、717g（RF）
    最大径：77.4mm
    全長：95.7mm（E）、97.7mm（Z）、93.7mm（RF）
    マウント：Eマウント、Zマウント、RFマウント
    電子接点：搭載
    希望小売価格：36万4000円（税別）

otus_ML14_35_of_EZRF_001.jpg

otus_ML14_35_of_mtf.jpg

噂通り、Otus ML 1.4/35が発表されましたね。鏡筒は他のOtus ML同様で非常に質感は高そうです。大きさ重さはOtusシリーズとしては抑えられていて、ハイエンドの大口径レンズシリーズとしては比較的気軽に持ち歩けそうですね。画質はMTFを見ると開放からカリカリという感じではなく、絞るに従って解像力が上がる設計のようで、絞りによる描写の変化が楽しめそうです。