コシナが「ZEISS Otus ML 1.4/35」を正式発表

コシナがOtus MLシリーズの大口径広角単焦点レンズ「ZEISS Otus ML 1.4/35」を正式に発表しました。

･ZEISS Otus ML 1.4/35 発売

本日コシナは、ZEISS ブランド、ミラーレスマウント用交換レンズ、Otus ML 1.4/35 を2026年4月に発売することとなりました。正式な発売日は決まりましたら改めてご案内いたします。

･Otus ML 1.4/35

撮影距離：0.30m～∞

最大撮影倍率：1:5.5

レンズ構成：11群15枚

フィルター：67mm

重さ：698g（E）、737g（Z）、717g（RF）

最大径：77.4mm

全長：95.7mm（E）、97.7mm（Z）、93.7mm（RF）

マウント：Eマウント、Zマウント、RFマウント

電子接点：搭載

希望小売価格：36万4000円（税別）

噂通り、Otus ML 1.4/35が発表されましたね。鏡筒は他のOtus ML同様で非常に質感は高そうです。大きさ重さはOtusシリーズとしては抑えられていて、ハイエンドの大口径レンズシリーズとしては比較的気軽に持ち歩けそうですね。画質はMTFを見ると開放からカリカリという感じではなく、絞るに従って解像力が上がる設計のようで、絞りによる描写の変化が楽しめそうです。