パナソニックのフルサイズ機のシェアがヨーロッパでは10%に

L-Rumorsに、パナソニックがプレゼンで示したマーケットシェアに関する記事が掲載されています。

･Panasonic now holds a 10% share of the European full-frame market.

ヨーロッパで行われたプレゼンテーションで、パナソニックはこのチャートを示した。これは、欧州のフルサイズカメラ市場でパナソニックの存在感が高まっていることを示している。現在、パナソニックの市場シェアは10%に達しており、レンズキットの販売に占めるシェアは17%だ。

以前のパナソニックのインタビューで、フランスではLUMIXのシェアがかなり大きいという話が出てきましたが、今回の資料では、パナソニックは欧州でフルサイズカメラで10%、レンズキットで17%ものシェアを占めており、かなり存在感のあるメーカーと言ってよさそうです。

日本国内だとニコンのシェアが15%（※BCN AWARDのデータ、APS-Cも含む）程度なので、ヨーロッパでのパナソニックの人気は相当なものですね。