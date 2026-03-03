キヤノンが3機種の新型PowerShotを2026年中に発表？

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドモデルを含む3機種の新型PowerShotの発表に関する噂が掲載されています。

･Are Three New PowerShot Cameras Coming in 2026?

最近、ある小売業の情報筋から、ある国でキヤノンの営業担当者との同社の将来の製品に関するミーティングに出席したという話を聞いた。その国の名前は言えないが、キヤノンは2026年に最大3機種のPowerShotを発売する可能性があるとのことだ。



おそらくキヤノン自身は新しいPowerShotカメラの発売日を確定しておらず、まだ製品開発のスケジュールに間に合うように努力しているところだろう。



新しいPowerShotはハイエンドモデルが2機種、そして一般市場向けのモデルが1機種だと聞いている。これらのカメラが市場に投入される順番は不明だ。



新機能は登場するだろうか? 私の知っている限りではミーティングでは明らかにされていないが、情報筋は、何らかの形でプリキャプチャー機能がPowerShotシリーズに搭載されるだろうと語っていた。もしキヤノンが超望遠ズームのPowerShotを近々発売するのであれば、この話は納得できる。



キヤノンが（ニコンP1000/1100のような）24-3000mm相当のカメラを発売するとは期待していないが、ズーム範囲の大きい超望遠レンズのPowerShotを発売することを期待している。



新型PowerShot G7 Xシリーズのカメラ（このカメラは「Mark IV」とは呼ばれない）について直接言及があった。言及されていたのは、このカメラが明るい絞り一定のレンズを搭載するということだけだ。



3つ目のカメラは何だろうか? 確かなことは分からないが、PowerShot ELPH 360 HS Aのようなカメラの現代バージョンが登場しても驚きではない。キヤノンのカメラをできるだけ多くの人に使ってもらうためには、PowerShotのラインナップに「手頃な価格」の製品が必要になる。



PowerShot V1がすでに存在しているため、動画志向のカメラはPowerShot のラインナップでカバーされている。

キヤノンからハイエンド機を含む3機種のPowerShotが登場するようで、スチル向きの新設計カメラの登場は久々ですね。Canon Rumorsは1機種は高倍率ズーム機、もう1機種はG7 Xシリーズの新型機、あとは廉価モデルと予想しているようですが、どうなることでしょうか。キヤノンはインタビューで「新しい顧客層向け」のコンパクトカメラを作ると言っていたので、これまでのPowerShotシリーズと方向性が変わるのか興味深いところです。