昨今の交換レンズの市場トレンドは大きく変化している

phototrendにシグマの山木和人社長のインタビュー記事が掲載されています。

･Interview Sigma CP+ 2026

(SIGMA BFの発売から1年経った今、使用感や販売面での反応はどうだったのか？）

全体として、ユーザーからのフィードバックは非常にポジティブだ。機能不足に対する批判はあるが、ユーザーのコメントのほとんどは非常に好意的だ。販売面では、当初からフル稼働で生産し、途切れることなく出荷しているが、依然としてすべての需要に応えられていない状況だ。





全体として、ユーザーからのフィードバックは非常にポジティブだ。機能不足に対する批判はあるが、ユーザーのコメントのほとんどは非常に好意的だ。販売面では、当初からフル稼働で生産し、途切れることなく出荷しているが、依然としてすべての需要に応えられていない状況だ。 （300-600mm F4 DG OS Sportsのモータースポーツフォトグラファーからの反応は？）

反響は非常に大きい。モータースポーツ専門のフォトグラファーからは、現場での機動力を特に評価されている。結果として、予想を上回る注文を受けた。需要は非常に少ないと予想していたが、市場の反応を見て増産を決定した。それでも不十分でさらに生産を増やした。これには本当に驚かされた。





反響は非常に大きい。モータースポーツ専門のフォトグラファーからは、現場での機動力を特に評価されている。結果として、予想を上回る注文を受けた。需要は非常に少ないと予想していたが、市場の反応を見て増産を決定した。それでも不十分でさらに生産を増やした。これには本当に驚かされた。 （製品の需要を予測するのは難しいのか？）

昨年は驚きの連続だった。300-600mmだけでなく、「200mm F2 DG OS Sports」も予想以上の注文を受けた。非常に特殊なレンズであるため、需要は極めて少ないと考えていたが、実際にははるかに多かった。APS-C用の「17-40mm f/1.8 DC Art」の需要も、我々の予測を大きく上回った。現在でもすべてのバックオーダーを解消できていない。昨今の市場トレンドは大きく変化している。人気のある製品は爆発的にヒットする一方で、そうでない製品はほとんど求められない。人気製品とそうでない製品の格差は広がり続けている。SNSがこの大きな格差に影響を与えているのかもしれない。





昨年は驚きの連続だった。300-600mmだけでなく、「200mm F2 DG OS Sports」も予想以上の注文を受けた。非常に特殊なレンズであるため、需要は極めて少ないと考えていたが、実際にははるかに多かった。APS-C用の「17-40mm f/1.8 DC Art」の需要も、我々の予測を大きく上回った。現在でもすべてのバックオーダーを解消できていない。昨今の市場トレンドは大きく変化している。人気のある製品は爆発的にヒットする一方で、そうでない製品はほとんど求められない。人気製品とそうでない製品の格差は広がり続けている。SNSがこの大きな格差に影響を与えているのかもしれない。 （今日のLマウントエコシステムをどう見ているか。新しいメンバーが必要だと考えているのか？）

一般的に、ユーザーにとって選択肢が増えることは非常に有益なことだ。選択肢が多いほど、システムはより優れたものになるという考えが基本にある。ただし、異なるブランドのカメラとレンズの間で互換性を保証しなければならないため、アライアンスに新しい企業を迎える際には細心の注意を払う必要がある。





一般的に、ユーザーにとって選択肢が増えることは非常に有益なことだ。選択肢が多いほど、システムはより優れたものになるという考えが基本にある。ただし、異なるブランドのカメラとレンズの間で互換性を保証しなければならないため、アライアンスに新しい企業を迎える際には細心の注意を払う必要がある。 （1年前に聞いたRFマウントのフルサイズ用レンズに関して）

その質問については、今もコメントできない。





その質問については、今もコメントできない。 （最近、キヤノンやニコンがより手頃でコンパクトなF1.2やF1.4のレンズを発売している。カメラメーカーがサードパーティのレンズメーカーに取って代わろうとしていると思うか？）

彼らがなぜそのようなレンズを開発したのか、その真意は分からない。しかし、特にキヤノンの「RF 45mm F1.2」のような手頃な価格のレンズは、非常に魅力的な提案だと思う。これにより、予算の限られた若い世代もF1.2という非常に明るいレンズを楽しむことができるからだ。





彼らがなぜそのようなレンズを開発したのか、その真意は分からない。しかし、特にキヤノンの「RF 45mm F1.2」のような手頃な価格のレンズは、非常に魅力的な提案だと思う。これにより、予算の限られた若い世代もF1.2という非常に明るいレンズを楽しむことができるからだ。 （Viltroxのようなメーカーが、明るく高品質な単焦点レンズを非常に競争力のある価格で提供している）

彼らがここ数年で成し遂げた進歩には非常に感銘を受けている。製品の質は向上しており、新製品を発売するスピードは極めて速い。迅速な意思決定と行動力という点では、我々も彼らから学ぶべき点がある。しかし、性能と品質の面では、依然として大きな差があると考えている。シグマは、品質と性能に関わるあらゆる側面に細心の注意を払っている。ラボでのテストだけでは大きな違いは見られないかもしれないが、長期間、多種多様な状況で使用すれば、ユーザーはその違いに気づくと確信している。





彼らがここ数年で成し遂げた進歩には非常に感銘を受けている。製品の質は向上しており、新製品を発売するスピードは極めて速い。迅速な意思決定と行動力という点では、我々も彼らから学ぶべき点がある。しかし、性能と品質の面では、依然として大きな差があると考えている。シグマは、品質と性能に関わるあらゆる側面に細心の注意を払っている。ラボでのテストだけでは大きな違いは見られないかもしれないが、長期間、多種多様な状況で使用すれば、ユーザーはその違いに気づくと確信している。 （なぜ35mm F1.4 ArtのII型を出す決断をしたのか？）

現行モデルを明らかに上回る製品を作れるという確信があったからだ。当時は存在しなかったリニアモーター「HLA」や、極めて特殊な形状の非球面ガラス成型技術が今では利用可能だ。これらを投入することで、さらにコンパクトでありながら、光学性能を飛躍的に高めた35mmを実現できた。





現行モデルを明らかに上回る製品を作れるという確信があったからだ。当時は存在しなかったリニアモーター「HLA」や、極めて特殊な形状の非球面ガラス成型技術が今では利用可能だ。これらを投入することで、さらにコンパクトでありながら、光学性能を飛躍的に高めた35mmを実現できた。 （他のArtシリーズのII型へのアップデート計画はあるか。例えば、85mm F1.4 DG DN Artなどはどうか？）

全てのレンズを更新するわけではない。例えば、85mm F1.4 DG DN Artは、現在でもその光学設計やコンパクトさにおいて非常に完成度が高いと考えている。現時点でこれを大きく上回るものを作るのは難しい。明確な性能差が出せない限り、II型は作らないというのが我々のポリシーだ。





全てのレンズを更新するわけではない。例えば、85mm F1.4 DG DN Artは、現在でもその光学設計やコンパクトさにおいて非常に完成度が高いと考えている。現時点でこれを大きく上回るものを作るのは難しい。明確な性能差が出せない限り、II型は作らないというのが我々のポリシーだ。 （APS-C市場についての見解は？）

市場はフルサイズへシフトしているが、APS-Cには依然として多くのユーザーがいる。カメラシステム全体の価格が高騰する中で、APS-Cが今後も重要な役割を果たすことを確信している。





市場はフルサイズへシフトしているが、APS-Cには依然として多くのユーザーがいる。カメラシステム全体の価格が高騰する中で、APS-Cが今後も重要な役割を果たすことを確信している。 （LマウントのAPS-C用レンズの製造を中止したのは事実か？）

非常に苦渋の決断だったが、事実だ。Lマウントのアライアンスにおいて、APS-C専用のボディが存在しないため、Lマウント版のAPS-Cレンズの需要は極めて低い。そのため、リソースを効率化するためにLマウント向けのAPS-Cレンズの生産を終了した。





非常に苦渋の決断だったが、事実だ。Lマウントのアライアンスにおいて、APS-C専用のボディが存在しないため、Lマウント版のAPS-Cレンズの需要は極めて低い。そのため、リソースを効率化するためにLマウント向けのAPS-Cレンズの生産を終了した。 （マイクロフォーサーズについても同様なのか？）

マイクロフォーサーズについても、現時点で新しいレンズを開発する計画はない。既存の製品の販売は継続するが、市場の需要がフルサイズやAPS-Cに集中している現状では、新規開発の優先順位は低くならざるを得ない。





マイクロフォーサーズについても、現時点で新しいレンズを開発する計画はない。既存の製品の販売は継続するが、市場の需要がフルサイズやAPS-Cに集中している現状では、新規開発の優先順位は低くならざるを得ない。 （フルサイズFoveonセンサーの進捗はどうなっているか）

開発は継続している。昨年から大きな進展があり、解決すべき課題は着実に減っている。今年中には、次の段階（プロトタイプから実用化に向けたステップ）に進めることを期待している。妥協のない「本物のFoveon」を届けるために、今しばらくの時間をいただきたい。

シグマが高価な超望遠レンズや17-40mm F1.8のような個性的なスペックのレンズが大ヒットしているようですね。「最近は話題になるレンズは爆発的にヒットし、そうでないレンズは売れない」と述べられているので、今後はこれまで以上に、個性的なスペックのレンズが増えていきそうですね。

また、フルサイズFoveonに関しては「大きな進展があり、解決すべき課題は着実に減っている」とのことなので、時間はかかっていますが製品化に向けて着実に進んでいると見てよさそうです。