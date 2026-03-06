富士フイルムが14本の新Xレンズの候補を公開、投票を実地中

富士フイルムが「FOCUS ON GLASS」の公式ページで、「今後実現してほしいレンズ」の投票企画を実地しています。
- 今後実現してほしいレンズに投票してください。
Xシリーズの今後実現して欲しいレンズの候補ですが、XF18-50mmF1.4やXF33mm F1.0、マニュアルフォーカスレンズ、ソフトフォーカスレンズ、ゴーストコントロールレンズなどのかなり尖った仕様のレンズもありますね。XF18-50mmF1.4は全長110～130mm、重さ700～800gと実用的な大きさ重さに収まっているので実現できたらすごいですね。また、90mm F2のAPDも面白そうです。
Z50ii持ち
ロマンはXF33/1.0、XF35/1.4の完全な後継にありますが
実用だと16-80/2.8や高倍率レンズあたりの実用性高い割に更新されてないところになりますね
個人的にはX-E5やM5でGRに勝負仕掛けるような換算28が欲しいところです
シュワシュワ
16-80が現行と同じくらいのサイズ・重量で1段明るくなったら魅力的ですね！
18-50 f1.4も面白そうです
シグマが17-40 f1.8を出してきてるので、純正としてはそれ以上のインパクトあるのを見せてもらいたいところ
50-140 f2.8 IIがないけど、これは言われなくても当然やってるよってことかな？
Xuser
XF16-80mmF2.8、XF14-140mmF3.5-6.3、XF35mmF1.4WRⅡ
で投票しました。
ここにないものだとXF60mmF2.4Macroの後継レンズが欲しいです。
もじょ
ページ内の動画を見ると33mm F1.0はF0.95で作ってみたいとか、シグマのF1.8を超えるF1.4ズームとか、レンコン絞りによるソフトフォーカスとかわくわくするようなレンズのお話がされていて大変興味深く見ておりました。投票順位の3位くらいまではぜひ製品化してほしいですね。