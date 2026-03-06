富士フイルムが14本の新Xレンズの候補を公開、投票を実地中

富士フイルムが「FOCUS ON GLASS」の公式ページで、「今後実現してほしいレンズ」の投票企画を実地しています。

･FUJIFILM Focus on Glass 2026

今後実現してほしいレンズに投票してください。

Xシリーズの今後実現して欲しいレンズの候補ですが、XF18-50mmF1.4やXF33mm F1.0、マニュアルフォーカスレンズ、ソフトフォーカスレンズ、ゴーストコントロールレンズなどのかなり尖った仕様のレンズもありますね。XF18-50mmF1.4は全長110～130mm、重さ700～800gと実用的な大きさ重さに収まっているので実現できたらすごいですね。また、90mm F2のAPDも面白そうです。