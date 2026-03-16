ヨドバシの2月下期のランキングで「α7V」が3連覇

CAPA CAMERA WEBに、2月下期のレンズ交換式カメラの売上トップ10が掲載されています。

･一眼カメラ売れ筋トップ10！「α7 V」が3連覇

データ集計期間 : 2026年2月16日～28日



第1位 ソニー α7 V ボディ

第2位 ソニー α7C II ズームレンズキット

第3位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ

第4位 ソニー α7C II ボディ

第5位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット

第6位 富士フイルム X-T30 III XC13-33mmレンズキット

第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット

第8位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット

第9位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

第10位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット





第1位 ソニー α7 V ボディ 第2位 ソニー α7C II ズームレンズキット 第3位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ 第4位 ソニー α7C II ボディ 第5位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット 第6位 富士フイルム X-T30 III XC13-33mmレンズキット 第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット 第8位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット 第9位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット 第10位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット 1位はソニー「α7 V」。前々回からの連覇記録を3に伸ばした。2位には、同じくソニーの「α7C II ズームレンズキット」が続く。こちらは前回3位からのランクアップ。

今回はソニーが3機種4モデル、キヤノンと富士フイルムが2機種づつ、ニコンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。

α7VはマップカメラでもV3でしたが、ヨドバシでもV3で本当に強いですね。ソニーはα7C IIも2位と4位にランクインしており、α7V登場後も人気に陰りは見られないようです。

ハッセルブラッドX2D 100Cは高価な海外製の中判カメラにもかかわらず、人気のα7CIIと対等に戦っているのはすごいですね。また、5位以下は全てAPS-C機で、ここ最近はAPS-C機のランクインが増えてきている印象です。