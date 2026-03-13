マップカメラの2月のランキングで「α7V」がV3を達成

THE MAP TIMESに、2026年2月のマップカメラのデジタルカメラの販売台数ランキングが掲載されています。

･2026年2月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

新品デジカメ2月ランキング



1位 SONY α7V

2位 RICOH GR IV Monochrome

3位 SONY α7C II

4位 FUJIFILM X100VI

5位 FUJIFILM X-E5

6位 FUJIFILM X-T30 III

7位 RICOH GR IIIx

8位 SONY α6700

9位 Nikon Z5II

9位 FUJIFILM X-M5





1位 SONY α7V 2位 RICOH GR IV Monochrome 3位 SONY α7C II 4位 FUJIFILM X100VI 5位 FUJIFILM X-E5 6位 FUJIFILM X-T30 III 7位 RICOH GR IIIx 8位 SONY α6700 9位 Nikon Z5II 9位 FUJIFILM X-M5 『SONY α7V』が、発売以来3ヶ月連続となる1位を獲得。発売月に記録的な販売数を叩き出し、圧倒的大差で初登場1位を成し遂げたα7V。その反動もあってか、翌月からは一時品薄状態になることも。今回もそんな不安定な時期を経験することもあったが、それでも首位をキープ。人気の高さがうかがえる。

2位には、2月13日発売の『RICOH GR IV Monochrome』が入った。まだまだ供給に左右される機種だが今後どこまで伸ばしてくれるか、次回の順位に注目だ。

3位は、『SONY α7C II』。α7V登場月の2025年12月に9位だったα7C IIだが、翌1月には4位まで浮上。今回さらに順位を上げ、3位まで来た。ランキングアップの要因はキャッシュバックキャンペーン終了の駆け込み需要、そしてα7Vとの価格差と考えることができるかと思う。

続いて、4位『X100VI』、5位『X-E5』、6位『X-T30 III』、さらに同数9位に『X-M5』と、FUJIFILM勢が3ヶ月連続で4機種ランクインを果たした。これまでより順位を落としているとはいえ、メーカーとしての人気の高さは十分に感じさせる。

9位に入った『Nikon Z5II』。どうしても上位に上がれないでいる。スペックや価格的には他メーカー機と十分に渡り合えるものを持っているのだが。

α7Vは圧倒的な強さですが、魅力的なスペックを考えるとこれは納得の行くところです。ソニーはα7CIIも引き続き人気でフルサイズ機では敵無しですね。

リコーは新製品のGR IV Monochromeが2位発進と、ニッチなモノクロ専用機としては異例の大人気機種となっています。リコーは7位にGR IIIxもランクインしており、GRシリーズの人気はすごいですね。

富士フイルムは4位、5位、6位、9位にランクインしており、マップカメラでは相変わらずの強さを見せています。今は上位に非常に強いカメラがランクインしているので、多少のランクダウンは仕方のないところかもしれません。