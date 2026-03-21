ソニーがフレネルレンズを採用した400mmと600mmレンズをテスト中？

SonyAlphaRumorsに、ソニーがニコンのPFレンズのような超望遠レンズのテストを行っているという噂が掲載されています。
･Some wild rumors about new Sony 400mm and 600mm Fresnel lenses?
- 新しいソースから、少し変わった噂を聞いた。したがって、割り引いて聞いておいた方がいいと思うが、もしこれが本当だったら、あなたは嬉しいと思うだろうか？
「先日、西部の有名な国立公園から戻ってきたが、そこでソニーのプロカメラマンで、ソニー製品のフィールドテスターでもある男性に出会った。彼は、ソニーが現在、現行レンズの4分の3の長さの400mmと600mmレンズのフィールドテストを行っていると話していた。ソニーは、彼に特定の任務が割り当てられていない時は、撮影機材を貸し出しているそうだ。彼はサッカーなどのスポーツイベントを撮影している。彼は現場にあるソニーのステーションに行けば、イベント撮影に必要な機材をすべて提供されるとのことだ」
「彼はこれらのレンズがいつ発売されるのか全く知らなかった。レンズの長さを短くするために、ソニーはフレネルレンズを使用しているのではないかと推測される。彼は非常に控えめな人物で、何の刻印もないソニー製のカメラを持っていた」
ソニーは現在フレネルレンズを製造していないが、ニコンは500mm F5.6E PF ED VRレンズを提供している。一般的に、フレネルレンズは軽量コンパクトだが、迷光やボケの不安定さといった問題がある。ソニーユーザーとして、Eマウントシステム用にこのようなレンズを購入する必要性を感じているのかどうか疑問に思う。個人的には、コンパクトで法外に高価ではない望遠単焦点レンズを購入できる選択肢があれば良いと思う。
ここでいうフレネルレンズはニコンのPFレンズ（位相フレネルレンズ）やキヤノンのDOレンズ（回折光学素子）のような回折を利用したレンズを指していると思われます。ソニーにはこの種のレンズはこれまでになかったので、噂が事実であれば、軽量コンパクトな望遠レンズの選択肢が増えるのでユーザーには歓迎されそうです。ただ、新規ソースからの情報なので、あまり期待しすぎない方がいいかもしれません。
望遠野郎
軽量化小型化に熱心なソニーですが超望遠レンズは簡単にそうはなりませんからこの手のレンズに行き着くのは必然かもですね。
そう言えばキヤノンが以前600mmのDOレンズを参考出展してましたが、時を経てソニーから同じようなものが出ると面白そうです。
2石
海外の別のリーク情報サイトなのですが、
単焦点FE400ミリF4が出ると書いてある情報があり、それがこのリーク情報の事ではないかと思ったりしています。
この情報が100400GM F4だと間違って流れた可能性が高いのではないかと思ってます。
今後出るのは
単焦点FE400F4G
100400F4.5-5.6GM2
100400F5.6-8G
なのではないかと思ってます
chawan
ソニーには軽量な超望遠単焦点レンズが不足してましたのでニコンの600mmF6.3のような超望遠が出れば理想ですね。昔は軽量なミラー超望遠やミノルタ時代にはアポテレ400F4.5Gがありましたが今はズームでカバーするような感じになってますし。
9210
フレネルはキヤノンが先行していて、ヨンヨンもありましたが、なぜやめたのか興味深い。他方、ニコンはサンヨンを皮切りに、出すたびに弱点を克服してきてますね。ただ、私は色味は好きになれないかな、悪くないんですけどね。
ソニーはサンニッパや70-200GM2の技術で、大砲や100-400を作ったら、すごいことになりそう。フレネルより正攻法に期待。