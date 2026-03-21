キヤノン「EOS R7 Mark II」のスペック

Canon Rumorsに、これまでに判明しているEOS R7 Mark IIのスペックのリストが掲載されています。

･Canon EOS R7 Mark II Rumored Specifications Round-up

現時点ではEOS R7 Mark IIの確度の高い新情報は得られていないが、あらゆる可能性を排除せず注視していきたいと思う。以下はEOS R7 Mark IIの噂されているスペック。



- 3900万画素積層型センサー、EOS R5 Mark IIと同等かそれ以上の読み出し速度

- DIGICアクセラレータ

- 電子シャッターで40コマ/秒

- プリキャプチャ

- EOS R6 Mark IIIに近いエルゴノミクス

- デュアルカードスロット（SDカード / CFexpress Type B）

- LP-E6Pバッテリー

- EOS R7よりも発売時の価格は遥かに高い、R7は1,499ドルで発売された。

- 現時点では動画機能に関する情報はない

- 発表は2026年5月下旬または6月上旬を予定

まだ確実な情報ではないようですが、これまでの噂通りだとすると、EOS R7 Mark II はAPS-C機としてはかなりハイスペックなモデルになりそうです。EOS R5 Mark IIと同等かそれ以上の読み出し速度で40コマ/秒の連写ができれば、本格的な動体撮影用のカメラとして活躍してくれそうですね。ただ、価格がかなり高くなりそうなのが気になるところです。