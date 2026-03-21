キヤノン「EOS R7 Mark II」のスペック

Canon Rumorsに、これまでに判明しているEOS R7 Mark IIのスペックのリストが掲載されています。
･Canon EOS R7 Mark II Rumored Specifications Round-up
- 現時点ではEOS R7 Mark IIの確度の高い新情報は得られていないが、あらゆる可能性を排除せず注視していきたいと思う。以下はEOS R7 Mark IIの噂されているスペック。
- 3900万画素積層型センサー、EOS R5 Mark IIと同等かそれ以上の読み出し速度
- DIGICアクセラレータ
- 電子シャッターで40コマ/秒
- プリキャプチャ
- EOS R6 Mark IIIに近いエルゴノミクス
- デュアルカードスロット（SDカード / CFexpress Type B）
- LP-E6Pバッテリー
- EOS R7よりも発売時の価格は遥かに高い、R7は1,499ドルで発売された。
- 現時点では動画機能に関する情報はない
- 発表は2026年5月下旬または6月上旬を予定
まだ確実な情報ではないようですが、これまでの噂通りだとすると、EOS R7 Mark II はAPS-C機としてはかなりハイスペックなモデルになりそうです。EOS R5 Mark IIと同等かそれ以上の読み出し速度で40コマ/秒の連写ができれば、本格的な動体撮影用のカメラとして活躍してくれそうですね。ただ、価格がかなり高くなりそうなのが気になるところです。
R5ユーザー
掲載されているスペック通りだとR6M3と同じくらいの価格になっちゃいそうですが…
30万円ジャストくらいで出てくれれば嬉しいですがどうでしょう？
菅井直人
鳥撮り専用に1台購入する予定です。画素密度が高いので、明るいレンズの購入も検討しています。RFヨンニッパにはうってつけかと思います。
KA
APS-C積層のX-H2Sが2900ドルなんで、
同じ価格設定で今の為替レートだと税込みで50万コースですね
現状、過去最高レベルのDRAM/NANDメモリ価格＆為替レートなので、
R7IIに限らず価格は期待しないほうが良いです
コツメチャン
かなり振り切った動体特化スペックですね。
ハイエンドAPS-Cを購入する人の大半は動体目的だと思うので、ニーズには叶ってると思います。
ニコンもZ90で同レベルのスペックを用意しているはず。
価格は40万前後になるかなと思います。
望遠野郎
APS-Cで3900万画素に積層、昔よりキヤノンのセンサーが良くなったと言ってもこの時点で高感度は捨ててると言えそうですね。いくら昨今のAIによるノイズ編集が良くなったとはいえ…
撮影状況やレンズもシビアに判断する事になりそうです。Lレンズの100－500もF値がかなり上がりますし200－800も言わずもがなです。この性能を活かすには大砲レンズや大三元が必須なのでは？
シュワシュワ
キヤノンのAPS-Cで39MBだとフルサイズ1億画素弱になり、Lレンズですらこれに対応できるものがどれだけあるのか…？
何故この画素数なのかは気になりますね
ともあれ以前は部分積層と言う情報だったのがR5mk2と同等以上と言う話に
確たる情報はまだ先になりそうですが動体撮影者が求めていたものになって欲しいものです
価格も怖いことになりそう
レートで見ると50万行ってしまう可能性もある訳ですが、流石にそこまでいくともうR5mk2に行くよと思われるでしょうから精々R6mk3と同等には抑えてくるでしょうか
同価格帯にしてスピードかバランス・画質かで選んでもらう感じかな、と
無
ここまで初代機とスペックの差があるのなら、同シリーズというよりも
別シリーズとみえちゃいますね。
動きものを撮る機会が多くなければ、初代を使い続ける選択肢もありそうです。
7年程度はメーカー修理できそうだし。
キヤノンの株主
レフ機の頃の７シリーズ、AFなど動作が早くて使っていて気持ちの良いカメラでした。弱点は暗所画質で、当時のフルサイズ６シリーズ、連射やAFなどイマイチでも憧れていたもんです。
この路線を継承するのなら、いつかはフルサイズとしてR6 Mark Ⅲより安価になるはずですが、どうなりますかね。
Oort
高価になって本格的な動体撮影用を目指すなら視線入力も入れて欲しいなと思います。
chawan
もしこのスペックで発売なら噂があったRF300-600mmF5.6Lと同時発売ですかね。
ハイエンドAPS-Cならこれくらいのレンズでないとバランス取れないでしょうし。
まーやん
これが本当のスペックなら真面目に欲しいです。野鳥撮影にはもってこいのカメラになりそうですね。
Tom
R7mk2はずっと待っている機種なので楽しみです
3900万画素がRF100-500などでしっかりと解像するのか心配なところではありますが、望遠ズームの主力になっているRF100-500が使えないのをメーカーが作るとは思えないので、何らかの対策はあると思いたいですね