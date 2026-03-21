OMDSのマネージャーが「OM SYSTEM PEN」の登場を明言

43rumorsで、OMDSのマネージャーの新型PENに関するコメントが紹介されています。
･At long last: OM manager says there will be a new PEN camera!（source: Photolari）
- PhotolariはCPショーでOMDSのマネージャーと話をした。彼が新しいPENの可能性について尋ねたところ、次のような答えが返ってきた。
「発売時期は未定だが、新しいOM SYSTEM PENが登場する予定だ」
Photolariは、（PENに関する）公式な裏付けを得たのは今回が初めてだとしながらも、2026年には発売されないだろうという見解も示している。このインタビューから更にいくつかの興味深い情報を紹介する。
- （OMDSの）従業員の50％はオリンパス出身者だ。
- 将来のセンサーについても議論したが、OMDSは、コンピュテーショナルフォトは4000万画素センサーよりも2000万画素センサーの方が適しているため、解像度の大幅な向上は期待すべきではないと明言した。OMDSが動画撮影に特化したカメラを開発する可能性は極めて低い。
私の予想では、まずはOMブランドにアップデートされたPENが登場するかもしれない。つまり、特に目新しいものはないだろう。そして、2～3年後に真の新型PENカメラが登場するかもしれない。
これまでのインタビューでは新型PENは検討中と述べられていましたが、ここでは「新しいPENが登場する予定」と明言しているので、どうやら新型PENの登場は確実と見てよさそうです。
43rumorsは、新型PENは「フランドをOLYMPUSからOM SYSTEMに変更しただけの特に目新しいものはないモデル」と予想していますが、流石に少しアップデートしないと2027年以降に登場するカメラとしては訴求力に欠けるような気もします。実際、どうなることでしょうかね。
また、ここでは大幅な高画素化はしないと明言しているので、今後、高画素化したとてもパナソニックのハイエンドモデルと同じ2500万画素程度まででしょうか。
wow
基本性能は変わらず、USB-C対応と機能の追加程度でしょうか。それだけだとしたら流石に厳しいと思いますが、E-M5 Mark III→OM-5→OM-5 Mark IIの流れを見ていると「特に目新しいものはないモデル」という予想になってしまいそうですね。
Shiba
私もOM-5の流れを見るに、次期PENもUSB-Cに変更しただけのモデルが出てくる様な気がしていますが・・・
E-P7ユーザーとしては、現行機種から買い替えたいと思えるようなアップデートがあれば嬉しいところです。
あとは2027発売となると、来年のCP+前とかでしょうか？
少し遅いような気がしますが、もしそうなら今年は何もボディは出ないのかな？
俄然
ここで言う「PEN」はPEN FではなくPEN Eでしょうね
おそらくPEN E-PL7のマイナーチェンジ版が出るんでしょう
黒gatto
ブランド名になってしまったんだからそうなる事は分かっていたんですが、銀塩のOLYMPUS時代から馴染んできた者からするとOM SYSTEMのPENという名にやっぱり違和感を感じますねえ。
ドラネコ
画素数は20Mで結構ですが、EVFだけは省略しないで頂きたい。EVF無しのコンパクトカメラは他社にもありますからね。
doracame
望遠系を中心に野鳥などに使用されることも多いOM系と異なり、PENシリーズは画素数UPは必要をあまり感じません。むしろ画素数を抑えて、高感度耐性を重視したほうが有益と感じます。EP7の進化版とすれば、EVFは搭載は難しいでしょうか？代わりに、他社が小型コンデジでEVF（LVF)をなくしている中で、EVF付のレンズ（低倍率または単焦点）一体型PENなど開発されれば大いに需要が期待できるのではないでしょうか？その場合も過度なハイスペック化、高級化は避けたほうが多くの方に長く親しまれる機種となると思います。