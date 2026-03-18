ソニー「α6900」は新型の3300万画素積層型センサーを採用？

SonyAlphaRumorsに、ソニーα6900に関する信憑性未確認の噂が掲載されています。

･First WILD Sony A6900 rumored specs: 33MP sensor and 30fps

新しいソースから得られた情報を共有する。したがって（新しいソースなので）鵜呑みにしないで欲しい。



新型APS-Cカメラのα6900（仮称）は試作機が、2026年4月以降に出回る予定だ。このカメラは新世代のAPS-Cデザインを採用し、グリップ性を向上させるためα6700より若干厚みがあり、カスタマイズ可能なC1とC3が2つのボタンが追加されている。また、最大15stop以上のダイナミックレンジを持つ、全く新しい3300万画素のチップオンウェハ積層型センサーを搭載している。



BIONZ XR2の画像処理エンジンを搭載しており、電子シャッターでの30コマ/秒の連続撮影と、メカニカルシャッターでの15コマ/秒の連続撮影に対応している。



新しいメカシャッターは、α1と同じ静かな小型駆動機構を採用している。そのため、α6900は電子先幕シャッターと電子シャッターのみに対応し、最高シャッタースピードは1/16000秒に向上している。α6900には、連写時のバッファが比較的少ないという制約がある。



スペースの節約により、α6900は8.5段分の手ぶれ補正を実現し、シングルのカードスロットにはCF Express Type-Aカードが装着可能だ。動画撮影は、フルHDと4Kに限定されており、クロップなしの7Kオーバーサンプリングの4K60pと、1.3倍クロップのオーバーサンプリング4K120pに対応している。



SARの見解：3300万画素積層型センサーは、富士フイルムの4000万画素センサーに対抗するのにうってつけだろう。α6700の2600万画素からのアップグレードは絶対に必要だし、積層型センサーによるダイナミックレンジの拡大も必要だ。連写の30コマ/秒、15コマ/秒は素晴らしいがバッファが不足しそうだ。SDカードが廃止されType Aが採用されたのは意外だった。とはいえ、Type Aのカードもかなり手頃な価格になっている。

元記事のタイトルに "WILD" と記載されているので、現時点ではあまり期待しすぎない方がよさそうですが、キヤノンのEOS R7 Mark IIが3900万画素の積層型センサーを採用するという噂が流れているので、ソニーも次世代のAPS-C最上位モデルに積層型センサーを採用する可能性はありそうですね。

この噂通りのスペックなら、本格的な動体撮影ができそうで、APS-Cの高性能機を待っていた方には待望の機種になりそうです。