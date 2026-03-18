キヤノン「RF24-70mm F2.8 L IS USM」の後継機は「RF20-70mm F2.8 L IS VCM」になる？

Canon Rumorsに、キヤノンの標準ズーム「RF24-70mm F2.8 L IS USM」の後継機に関する噂が掲載されています。

･The Follow-up to the RF 24-70 F2.8L IS USM Could See More of the World

これまでに寄せられた情報から、RF24-70mm F2.8L IS USMの次期モデルは今年中に発売されることを確信している。



24-70mm F2.8の後継機は24mmよりも広角になると聞いている。これは、間違いなく良い進化となるだろう。この情報筋はどれくらい広角になるかは確信してはいなかったが、RF20-70 F2.8L IS VCMになるのではないかと推測しており、これが唯一の理にかなった選択肢かもしれない。20mmと24mmでは画角に大きな違いがある。



2026年に発売予定のLレンズについて、近いうちに詳細が発表されると聞いているが、数ヶ月後のEOS R7 Mark IIの発表までは何も発表されないのではないかと思っている。

ハイエンドの大口径標準ズームは長い間24-70mm F2.8が定番でしたが、今後はワイド側が広がるのがトレンドになるかもしれませんね。新型はRF20-70mm F2.8になると推測されており、20mmスタートは風景や室内などの撮影でかなり便利になりそうですが、一方で、レンズの大きさ重さや画質が24-70mm F2.8と比べて維持されるのかが気になるところです。