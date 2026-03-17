「OLYMPUS」の商標のライセンスは今年で終了？

43rumorsに、OLYMPUSの商標権の期限とに関する噂が掲載されています。
･Olympus trademark licensing ends this year: E-M10,EP-7 and some lenses will be rebranded
- これは信頼できる情報筋から得た情報だ。オリンパスとOMデジタルとの契約に基づき、オリンパスの商標は今年末をもって終了する。E-M10、E-P7、および一部のレンズは、今年中にブランド変更または代替品に置き換えられる予定だ。
E-P7の本格的なアップデート版が登場するのを心待ちにしているが、今のところは期待を低く抑え、「OLYMPUS」ロゴの代わりに「OM」ロゴが付いているだけで、全く同じカメラだろうと考えている。
OLYMPUSブランドのカメラもいよいよ完全終了が近づいてきたようです。今年中にOLYMPUSのロゴが付いているモデルは全てモデルチェンジするようですが、大きなモデルチェンジは期待しない方がよさそうな雰囲気ですね。ロゴマークだけの変更か、変更されたとしても端子類の変更程度でしょうか。
Shiba
PENもいよいよOLYMPUSブランド終了ですか。
PENはコンデジ代わりに持ち出す機会も多いので、ブランド名が変わっても販売継続してほしいですね。
ただ、今年で全て切り替えとなると、そちらが優先になってしまって、新規設計のレンズやボディはしばらく出ないのかな。
パンケーキレンズとか、ちょっとしたもので良いので、新製品も何かお願いしたいです。
無印OM-1
これでホントにUSB端子をtype-CにしただけのE-P7が新型として発売されたら
この先、ボディの新規開発には期待できないな
E-M10 MarkIVつかい
今年カメラ事業90周年ですが、丁度入れ替わる格好になりそうですね。
OLYMPUS銘だから売れるか？といえばそうでないと個人的に思うので
今の持ち味を活かしつつ身の丈に合ったブランド構築をして欲しい所です。
OM-3が出て結構時間も経ってますし、開発リソースを使っていると信じて
割と売れ筋なE-P7/E-M10の進化を待ちたいと思います。
個人的には統合してレンジファインダー付き新型PENだと嬉しいかも。
実売価格10万円くらいのボディになればいいですね。
左文字郎
E-P7愛用者です。このカメラが登場してから約1年後に購入し、このカメラに色んな事を教えてもらって、写真が趣味になったので、とても愛着があります。
ただ、すでに発売してから5年が経とうとしています。時の流れと共に初心者だった自分の腕も少しは上がったように、カメラもアップデートが必要だと思います。
誰でも気軽に好きなように撮れる、初心者でも簡単にキレイに撮れると言うこのカメラの良さはそのままで良いと思うので、ロゴの変更だけではなく、既存ユーザーが買い替えしたいと思えるようなモデルチェンジをお願いします。
KISS Rを待ちながら
うーむいよいよ終了ですか
初代OM-5のようにロゴ付け替えでも継続販売すれば良いのですが、最近のOMDSはアウトドア寄りになっていますし、場合によってはこの機会にディスコンになる可能性もありそうな。。
スナッキー
望遠やマクロなど新機軸も出して来てますしなんとなくですがOMDSとして踏ん張れるようになって来てるなと思いますので、少し気の利いたアップデートがあるのでは？と思います。
(フォルムの見直しとかカラバリ？)
特にEP-7後継は価格を抑えつつスマホから入ってくる間口として手に取りやすい品なので少し気合いを入れて欲しいところ。
遊び心？というか、BCLで30mm(換算60mm)とか出たら欲しいなぁ。と思いますが、まだまだ遊んでる場合じゃないのかな。
デジタルXA
私は、いつまでもOMやオリンパスという過去に固執せずに、フォーサーズのE-1を出した頃に様に、斬新な物をリリースするメーカーであって欲しいと思っています。
矛盾する様ですが、そのスピリットこそがアイデンティティではないでしょうか。
今後とも期待しています。
Kゾー
E-P1が出て､翌年PL1が出たと思ったらその次の年にPM1も出て、E-M1はその２年後…M4/3が攻勢をかけていた頃が懐かしい。
私は中学生からOMと一緒に写真を楽しんだ（オリンパスの派遣バイトもした）ので、今さら宗旨替えはできませんが（文句もありますよ）、契約は契約だからしゃあないですね。
どんな形であれ、PENはあってほしいので、「OM-PEN」でも「OMSYSTEM PEN」でも残ってほしいです。EVFは内蔵でも外付けでも、いっそナシにして小型化してスマホ連携でも可です。
OMシリーズは言わずもがな。（OM-2もあったらいいけど）
もろもろ期待を込めて、待っています。でも買える範囲でね。