「OLYMPUS」の商標のライセンスは今年で終了？

43rumorsに、OLYMPUSの商標権の期限とに関する噂が掲載されています。

･Olympus trademark licensing ends this year: E-M10,EP-7 and some lenses will be rebranded

これは信頼できる情報筋から得た情報だ。オリンパスとOMデジタルとの契約に基づき、オリンパスの商標は今年末をもって終了する。E-M10、E-P7、および一部のレンズは、今年中にブランド変更または代替品に置き換えられる予定だ。



E-P7の本格的なアップデート版が登場するのを心待ちにしているが、今のところは期待を低く抑え、「OLYMPUS」ロゴの代わりに「OM」ロゴが付いているだけで、全く同じカメラだろうと考えている。

OLYMPUSブランドのカメラもいよいよ完全終了が近づいてきたようです。今年中にOLYMPUSのロゴが付いているモデルは全てモデルチェンジするようですが、大きなモデルチェンジは期待しない方がよさそうな雰囲気ですね。ロゴマークだけの変更か、変更されたとしても端子類の変更程度でしょうか。