パナソニック「TZ300（日本ではTX3？）」の画像とスペック

43rumorsに、パナソニックの新しい高倍率ズーム搭載のコンパクトカメラ「TZ300」の画像と発表日やスペックなどに関する情報が掲載されています。

･Leaked images of the new Panasonic TZ300 camera!（source:reddit）

これはパナソニックの新型カメラ「LUMIX TZ300」の最初のリーク画像だ。このカメラは3月24日14:00（イギリス時間）で発表される予定だ。



LUMIX TX300の仕様：

2000万画素センサー

24-360mmのレンズ

3cmマクロモード

パナソニックが新型のコンパクトカメラを準備しているようです。TZ300はスペックと型番からTZ200D（国内ではTX2D）の後継機でしょうか。デザインはTX2Dのグリップ部の赤いラインがなくなって、落ち着いたデザインになっているという印象です。