パナソニック「TZ300（日本ではTX3？）」の画像とスペック

43rumorsに、パナソニックの新しい高倍率ズーム搭載のコンパクトカメラ「TZ300」の画像と発表日やスペックなどに関する情報が掲載されています。
･Leaked images of the new Panasonic TZ300 camera!（source:reddit）
- これはパナソニックの新型カメラ「LUMIX TZ300」の最初のリーク画像だ。このカメラは3月24日14:00（イギリス時間）で発表される予定だ。
LUMIX TX300の仕様：
2000万画素センサー
24-360mmのレンズ
3cmマクロモード
パナソニックが新型のコンパクトカメラを準備しているようです。TZ300はスペックと型番からTZ200D（国内ではTX2D）の後継機でしょうか。デザインはTX2Dのグリップ部の赤いラインがなくなって、落ち着いたデザインになっているという印象です。
Fマウントユーザー
魅力的であります。鉄の塊感がありますね。コンパクトカメラが流行になりそうで、もし10万円切ることになれば買いではないでしょうか。昨今のミラーレス高額化により、コンパクトに移行する人も多くなりそうですね。
デジタルXA
EVFの品質が良ければ、RX100M6から食指が動きそう。
発表が楽しみです。
Nanigashi300
モダンタイプの「LEICA」の刻印が目立つ場所にあって良いですね。これもまた欧州でウケそう。
赤色の装飾もオミットで正解だと思います。ソリッドな印象です。
望遠端でどれだけレンズが繰り出すか、その状態の堅牢さはどうかちょっと気になりますが、
何にしろ便利な焦点距離ですね。でも一部の人は持て余す望遠域かも？
最近のコンデジブームを乗りこなす一台になりそうですね。
シュワシュワ
パナもコンデジに商機ありと見てるならLX100後継機も期待したいな
・レンズを24-105相当または24-200相当に
・見やすいEVF
・G9mk2と同じセンサー
・リアルタイムLUT
という具合でお願いします！
パナ使いのおっさん
キヤノンも新しいPowerShot出すみたいだけど、パナが先に出したね。
高いやつばかりじゃなくて普通のコンデジがモデルチェンジし始めたから、コンデジブームもいよいよ本物かな。
kmz
コンデジが俄かに賑わって来ましたね。
とても気になるのですが、残念ながらEVFは付いていないように見えますね。
koppel
何が変わるんでしょうか。
レンズのスペックは同じっぽいですね。
なんかマイナーチェンジにとどまりそうな予感ですね。
あとは価格がどれくらいかが問題。
10万円程度に収めてくれたら買いたいけど、物価高の今となっては無理ですかね。
タイチ
1型センサーなら買いなんですが、ズーム比からすると小さい気がしますね。
wow
ぱっと見、EVFがなくなってるように見えますね。TZ99でも省略されましたが、価格を上げないためか不要だという声が強いのか。
hjk
1インチセンサーですね。
せめて8万円台＋EVFが付いていたらいいなぁ。。。
さりちる
センサーも更新して機能も増やすのか
tz99のようにマイナーチェンジでお茶を濁すのか気になるところです
マックドボン
TZ99を持っていますが、見かけはほとんど変わりませんね。EVFなしでしょう。
最近のカタログやホームページでもカメラの前面写真だけで上や後ろがないものが多いので、それまで使っていたTZ90（EVF付き）の新型と思って買ったのだけれど、手元に届いてEVFが無いのにびっくり。 でもTZ99の使い勝手は良いので、TZ300は期待ができます。 ちなみにフルサイズ、APS、マイクロフォーサーズ全て持っていますが、一番使うのがTZ99です。
スナッキー
XTシリーズ復活？おめでとうございます。
ファインダー無さそうな事に関してはミラーレスでも入門者はファインダー使ってませんしファインダーは要らないと言う動きなのかもしれませんね。
望遠を常用するようになったらG100Dへ！という感じですかね。
今までとは違ったニーズが多いなんて話も聞きますし、今までとは異なるカメラが出てくるのは楽しいな〜と思います。
辰巳ＪＣ
パナソニックで「ＤＣ－ＴＸ２Ｄ 仕様」を調べたところ、センサーは１型とわかりました。私はこれより小さなセンサーが写す画像の奥行きに違和感があるので、センサー・サイズは重要な情報です。
パナソニックはかつて使ったことがあり不満もありませんでしたので、早く出てくれば現行機の買い換え候補になります。３６０ｍｍまでの焦点距離は要らないかと思いましたが、デジタル・ズームを多用している実情を考えれば便利でしょう。寸法・重さが極端に増えないことが条件ですが。
Kzuya
TZ99がほぼ8万になった現在、EVFでコストカットしたとしても値段がいくらになるか予想できないですね。
定格で予想すると
TZ95が約5.5万でTZ99が7.9万で約40％アップ
TX2Dが当時9.9万で考えるとTX3は14万ぐらいになるんですかね。
TX2D使っていますがTZ99のようなマイナーチェンジだとファインダーなしで10万超えると正直おすすめできないかと、、
Ｚ７シリーズ使い
ＤＣ－ＴＸ２を長ーく使っています。
１年前にレンズまわりの大修理で５万円ほど費やしました。
サブで使っていますが、チョイ撮りのサブで重宝しています。
さて「Ｎew TX300仕様」（TZ300と混在していますが）では、モニターのことは記載有りませんが、現状（ＴＸ２）固定タイプ→チルトになっていたら買え替えてもいいかな？
量販店に来ているメーカーの方からチルトはライカライセンスがらみで出来ないを聞きました。さてモニターはどうなるのだろう？価格は１０万は超えると思う。
HiT
初代TX2はまだ持っていますが、固定液晶なのはなかなか不便。EVFを覗いて撮るスタイルのカメラだから仕方ないかと思っていましたが、EVFを外すのであれば可動液晶にしてほしいですね。
でん。
TX2を常に持ち歩いています。
ボディや重量は大きめですが，万能マシンで重宝しております。
みなさん仰る通り，EVFが省略されているようですね。
小さなEVFは滅多に使わないので，仕方ないのかも。
液晶画面が可動にも見えますね(期待)！
さろめ
見た目からするに、おそらくTX-2Dそのまんまでしょう。せいぜい端子類の変更があるくらいで。なので1型センサーです。
TX-2をまだ使ってますが、ほんとに作りが良くて、日本がまだ元気だった頃の職人の気概が感じられる良心的カメラです。
価格は私は中古で6万で買いましたが、今出るなら新品で14万といったところでしょうね。
zero
TX1を2回の落下破損にもめげず使い続けてます。
とうとう買い替えの好機か！…と思ったもののEVFレスは個人的にありえません。
テレ端も200mmあれば十分かなぁ。