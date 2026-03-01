国内デジタルカメラ市場が若者に支えられ回復基調に

読売新聞に、カメラ市場の動向に関する記事が掲載されています。
- 国内のデジタルカメラ市場は、高画質の動画をSNSに投稿したい若者らに支えられ回復しつつある。各社は手軽に高機能を楽しめる製品を投入し、若年層の取り込みを図っている。
- 16回目となるCP+は、デジカメ市場の復調を受けて出展社・団体数が149と過去最多になった。目立つのが、動画撮影に適した小型のカメラだ。
- カメラ映像機器工業会（CIPA）によると、25年のデジカメ総出荷台数は前年比11.2％増の943万台だった。スマートフォンの普及で23年まで6年連続で市場が縮小していたが、2年連続で増加し、回復の兆しをみせている。市場を先導するのが、コンデジなど小型の「レンズ一体型」で、29.6％増加した。
- CIPAの調査では、デジカメ購入者に占める40歳以上の割合は、20年の86％から25年に60％に低下。一方で、29歳以下は6％から18％に上昇した。SNSや「ユーチューブ」への投稿が増え、スマホの画質に物足りなさを感じる若者が高機能なデジカメを求めている。視聴者の目を引くには、人との差別化が必要で、フィルムのようなレトロ感を好むのも、その一つとみられる。
ずっと右肩下がりで縮小を続けてきたカメラ市場ですが、ここ2年ほどは上昇傾向のようですね。最近はカメラの購入層が中～高齢層から若年層にシフトしているようで、これはカメラ業界の将来にとっては明るいニュースですね。今後は、カメラの方向性が若い人たちが好むようなものに変わっていくかもしれませんね。
Oort
良い傾向ですね。カメラ好きとしては、若い人にとってカメラが“かっこいい趣味”として広まってくれたら嬉しいです。
f2er
高機能・高性能なガジェットとしてのカメラ好きというより、写真好きが増えているのかもしれませんね。
そして、高機能・高性能なものを望んでいるのは比較的高齢者で、
若い人はオールドレンズ、トイレンズ、古いコンパクトデジカメなど高性能とは真逆の低性能な撮像素子や、レンズ収差などが醸し出す雰囲気のある写真を望んでいるようみ見えます。メーカーも高機能・高性能なものだけではなく、一部で個性を持った製品も作りつつありますね。
轟天号
今年もCP+に行ってきましたが、昨年以上に混雑していたように感じました。
確定来場者数はまだ発表されていないようですが、これ以上来場者が増えるとパシフィコ横浜ではそろそろキャパシティオーバーしそうです。
皆さんカメラを首から下げているので、すれ違いざまにぶつけそうになりそうなのでレンズを手で抑えながら会場を歩きました。
とても活気があり、カメラ業界の未来は明るいと感じました。
山歩き人
記事は現行品についてのレポートですので懐古趣味的のものは含まれていないようですね。
若い人には「スマホよりも高画質がトレンドになっている」とレポートされていますし、実際に観光地などosmoなどの動画撮りが多いです。またリコーGRの認知度も高いようで、コンデジ使ってると結構な割合でこれだったりしますので頷けます。
スナッキー
デジタル補正ではなく物理的なカメラが醸し出す操作感や絵作りとかが楽しいのかな。
PENTAX Qとかがフィットする気もしますが、PENTAXはココでも早過ぎたように思います。