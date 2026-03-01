コンパクトカメラの平均単価は5年で3倍に

日経新聞に、コンパクトカメラの市場動向に関する記事が掲載されています。

･コンデジの復活 鮮明に カメラ国内最大見本市 5年で価格3倍、人気息切れ懸念も

カメラの国内最大の見本市「CP＋2026」が26日、横浜市で始まった。キヤノンやソニーのブースではコンパクトデジタルカメラが存在感を示した。市場のけん引役になっているが、機能が増えるなかで平均単価は5年で3倍に高まっている。高嶺（たかね）の花になりつつあり成長の持続性が課題になる。

有料記事なので冒頭部分だけ引用しています。数年前まではレンズ交換式カメラが非常に強く、コンパクトカメラは青息吐息といった感じでしたが、現在はカメラ市場の牽引役となっているということで、すっかり復活したようですね。

ただ、平均単価は5年で3倍になっているということなので、昔とはコンパクトカメラを購入する目的が大きく変わっているのが見て取れますね。あまり高くなってしまうと、コンパクトカメラが一部の趣味層だけのものになってしまいそうですが、今後どうなることでしょうか。