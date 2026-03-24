デジカメのトレンドはハイエンドフルサイズからエントリー機やコンパクトカメラへと移行しつつある

dpreviewに、パナソニックのイメージングソリューション事業部長のインタビューが掲載されています。
･Panasonic sees the compact camera renaissance as an opportunity for Lumix
- 「カメラ市場は概して成長している」と（イメージングソリューション事業部長の）津村氏は語る。しかし、津村氏は、10年前にピークを迎えた市場とは状況が異なり、消費者の優先順位も変わってきていると指摘する。「以前はハイエンドのフルサイズカメラが市場を牽引していたが、最近はエントリーレベルのミラーレスカメラやコンパクトカメラといった、価格帯の低いカメラが市場を牽引している」と津村氏は説明した。
「トレンドはコンパクトカメラへと移行しつつある。その理由は、多くの人が写真や動画の撮影・共有を楽しんでおり、できる限り高画質を求めているからだ。スマートフォンでは、高画質への欲求を十分に満たせないと感じている人が多い」
パナソニックにとって、この変化は新たな機会を生み出す可能性がある。
- 小型カメラシステムへの関心の高まりを受け、パナソニックのチームにマイクロフォーサーズカメラについても尋ねたところ、「マイクロフォーサーズのラインナップは毎年強化しており、今後もこの開発を継続していきたいと考えている」と津村氏は答えた。
「エントリーユーザーが今求めているのは、どこへでもカメラを持ち運べる携帯性とコンパクトさだ。そこで私たちは、マイクロフォーサーズで現在そして将来、そうしたユーザーにどのような価値を提供できるかを検討している」
売れ筋のカメラがハイエンドのフルサイズからエントリーモデルやコンパクトに変わってきているということで、小型センサーのm4/3にも再び市場拡大のチャンスが訪れるかもしれませんね。ハイエンド機中心の現在のカメラメーカー各社の製品ラインナップにも、今後は変化が見られる可能性がありそうです。
ぽにょ
画質に関してはフルサイズに優位性があるものの、あまりに高価になりすぎたんじゃないでしょうか。
写真屋のおやじ
エントリーモデルやコンパクトカメラがけん引してるんではなく
ハイエンドフルサイズ機が値上がりしすぎて
しかたなくエントリーモデルなどを購入してるだけでは？
SPF
マイクロフォーサーズのG100Dは実はかなり競争力ありそうなんですよね。安いし。
特にキットレンズの G12-32mm / F3.5-5.6 が案外馬鹿になりません。
広角側が換算24mmでスマホ世代と親和性高いのと、沈胴ではありますがパンケーキレンズです。小さなセンサーサイズを最大限活かせていると思います。この小さなサイズでOIS搭載してますし。
レンズ交換式カメラはシステム全体で評価するものですが、小型と品質両立する意味ではマイクロフォーサーズは良い所に居ると思われます。
それを活かせるボディーが増えて欲しいですね。
というわけで、やはりG100Dのファインダーをレンジファインダーの位置にしたものが欲しいなぁ… 機能性能はG100Dと同じで良いので。
muku
フルサイズカメラでは勝ち目が薄いから
エントリーレベルのミラーレスカメラやコンパクトカメラに注力する
と云う意味にも解釈出来ますね
タロウカジャ
売る側も買う側もボディで25万円から30万円、交換レンズが１本10万円となってしまった現在のフルサイズ市場にお付き合いしかねる方が多くなった現在、日常で使う機材として小型軽量コンパクトそして手を出しやすい値段の商品の開発販売にシフトするのは容易に想像できます。
ただその製品がこれまでの製品の焼き直しでは先が見えています。スマホが頭打ちの状態なので新しい発想が求められます。
いずれにせよ、どの様なタイプの製品が登場するか期待しています。
Fマウントユーザー
遠くない昔、高級コンデジが10万円以内で買えてましたので、今のフルサイズ価格にはついて行けないですね。性能も頭うちになってきてますので、10万円程度の高性能コンデジが出ることを期待しております。
いがぐり
パナソニックがミドル・ハイエンドフルサイズ市場であまり他社に対抗できていないという事情を割り引いて話を聞かないと、間違った印象を受けそうな話ですね。
キヤノン・ソニー・ニコンに訊けばまた違う返答が来るのでは。
ねこペン
レンズ交換式カメラが一台20万円から、コンデジも五万円台からというのは、案外銀塩時代のカメラがきちんと売れていた頃に近いような気がします。
一昔前が安過ぎて、スマホに逆に食われたけど、それが落ち着いて今があると言えなくもない。
本当に良いカメラが欲しいなら、無金利ローンも組めますし、それで一台買えばローン期間以上に使えるくらいカメラも成熟してますしね。
ある意味普通の趣味、実用品としてのカメラに戻った気がします。
コツメチャン
トレンドが移行しつつあるとのことですが、本当なんですかね。
コンデジやマイクロフォーサーズのカメラで、売上ランキングでよく目にするのって、GRシリーズくらいしかないような気がするんですが。
結局どのランキングでもほとんどフルサイズないしはAPS-Cじゃないですか？
ドラネコ
大手3社はフルサイズで得た利益の余力でAPS-Cをやってるだけかと。富士フイルムはドル箱のフルサイズをやってないんで、高級コンパクトカメラに走りました。パナソニックの今の現状で大衆カメラが出せるのか少々疑問です。
霙
最近のコンデジブームはレトロ感を求めてだったはずですが、今はトレンドが変わったのですか？
高画質の真逆の古い写真感がエモいという事で
中古市場を中心にコンデジが売れましたが
本当に高画質を求めてコンデジを買う人が増えてるのでしょうか？
BCNランキングでもコダックの低価格機種が上位を占めてましたし
エントリーレベルのコンデジを拡充するとすれば
スマホ普及時代の生き残りをかけたコンデジ薄利多売に戻りそうな気がするのですが…