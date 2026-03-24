デジカメのトレンドはハイエンドフルサイズからエントリー機やコンパクトカメラへと移行しつつある

dpreviewに、パナソニックのイメージングソリューション事業部長のインタビューが掲載されています。

･Panasonic sees the compact camera renaissance as an opportunity for Lumix

「カメラ市場は概して成長している」と（イメージングソリューション事業部長の）津村氏は語る。しかし、津村氏は、10年前にピークを迎えた市場とは状況が異なり、消費者の優先順位も変わってきていると指摘する。「以前はハイエンドのフルサイズカメラが市場を牽引していたが、最近はエントリーレベルのミラーレスカメラやコンパクトカメラといった、価格帯の低いカメラが市場を牽引している」と津村氏は説明した。



「トレンドはコンパクトカメラへと移行しつつある。その理由は、多くの人が写真や動画の撮影・共有を楽しんでおり、できる限り高画質を求めているからだ。スマートフォンでは、高画質への欲求を十分に満たせないと感じている人が多い」



パナソニックにとって、この変化は新たな機会を生み出す可能性がある。





「トレンドはコンパクトカメラへと移行しつつある。その理由は、多くの人が写真や動画の撮影・共有を楽しんでおり、できる限り高画質を求めているからだ。スマートフォンでは、高画質への欲求を十分に満たせないと感じている人が多い」 パナソニックにとって、この変化は新たな機会を生み出す可能性がある。 小型カメラシステムへの関心の高まりを受け、パナソニックのチームにマイクロフォーサーズカメラについても尋ねたところ、「マイクロフォーサーズのラインナップは毎年強化しており、今後もこの開発を継続していきたいと考えている」と津村氏は答えた。



「エントリーユーザーが今求めているのは、どこへでもカメラを持ち運べる携帯性とコンパクトさだ。そこで私たちは、マイクロフォーサーズで現在そして将来、そうしたユーザーにどのような価値を提供できるかを検討している」

売れ筋のカメラがハイエンドのフルサイズからエントリーモデルやコンパクトに変わってきているということで、小型センサーのm4/3にも再び市場拡大のチャンスが訪れるかもしれませんね。ハイエンド機中心の現在のカメラメーカー各社の製品ラインナップにも、今後は変化が見られる可能性がありそうです。