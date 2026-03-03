Siruiが店頭からZマウントレンズをすべて撤去

Nikon Rumorsに、SIRUIのZマウントレンズが販売店から撤去されているという記事が掲載されています。

･Stores and distributors in China are removing all Sirui Z-mount lenses

中国の店舗と代理店はSiruiのZマウントレンズをすべて撤去した。複数の中国の情報筋が、SiruiがオンラインストアからZマウントレンズを削除したと報じている。



どうやら、すべてのSirui公式ストアおよび大半の販売代理店が、中国最大のECプラットフォームであるTaobaoの出品リストから、すべてのZマウントレンズを取り下げた模様だ。現在、オンライン上でZマウントレンズを掲載し続けている代理店は、ごくわずかとなっている。



Sirui公式サイトには、依然として複数のZマウントレンズが掲載されている。また、米国においては、B&H Photoなどの販売店でSirui製Zマウントレンズの在庫が引き続き確保されている。



今回の動きは、ニコンが中国でViltroxを提訴したという最近の報道に関連している可能性があり、ライセンスを受けていないすべてのサードパーティ製レンズメーカーに対して、同様の措置が取られるものと思われる。

1月にニコンがViltroxを知的財産権の侵害で提訴したというニュースが流れましたが、今回のSiriのZマウントレンズ撤去も、ニコンが同社に何らかの働きかけをした可能性が高そうですね。

販売が中断されたZマウントレンズは、新型カメラやボディのファームウェアアップデートで不具合が生じた場合のサポートも不透明ですし、そのようなリスクを考えると正規ライセンス品を選んでおくのが無難かもしれませんね。