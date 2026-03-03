富士フイルム「X-Pro4」の発表は2027年？

Fuji Rumorsに、富士フイルムX-Pro4の登場時期に関する噂が掲載されています。

･EXCLUSIVE: Fujifilm X-Pro4 in 2026 or 2027? Here's the Real Answer

ここ数か月、2026年にX-Pro4が登場するというあらゆる種類の予測へのリンクが掲載されたメールを大量に受け取ってきた。彼らは2024年にX-Pro4が登場すると言っていたのと同じ人達で、私は以前にその誤りを指摘した。X-pro4が2025年に登場するという偽りの噂も否定した。



そして、2026年にX-Pro4が登場すると言われているが、我々が再びそれが偽情報だと否定する立場だ。なぜなら2026年にX-Pro4は登場しないからだ。しかし、今回は更に追加情報がある。X-Pro4の登場は2027年だ。X-Pro4の発表時期について述べるのは今回が初めてで、これは誰も言及していないことだが正しい情報だ。

X-Pro4が近日中に登場するという推測はネット上でかなりありましたが、Fuji Rumorsは2026年中には登場しないという立場のようです。2027年のX-Pro4の登場は「正しい情報」と述べられており、Fuji Rumorsはかなり信憑性に自信があることが伺えますね。X-Pro4の詳細は不明ですが、2027年登場だとすると、スペックなどが判明するのはまだかなり先のことになりそうです。