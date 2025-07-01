富士フイルム「X-H3」は部分積層型センサーを採用し「X-HS」シリーズと統合される？

Fuji Rumorsに、富士フイルムX-H3に関する信憑性未確認の噂が掲載されています。

･Fujifilm X-H3: Major Changes Could Be Coming

年に1、2回、匿名のソースからの全く未確認の噂を、あえて共有することがある。しかし、非常に信頼できるソース達でさえ、最初は匿名で連絡してきたので、匿名だから信頼できないとは限らない。本日は匿名のソースの噂を伝えたいと思う。



- X-H3は1機種のみの発売 - X-HとX-HSシリーズの統合

- 富士フイルムX-H3は2027年に登場予定

- 部分積層型センサー

- より強力な画像処理エンジン

- 画素数は不明

- 多くの新しい動画技術

- 動画制作者向けの新しいアクセサリーも登場



当然ながら、現時点ではこれらの情報は割り引いて聞いておいた方がいいだろう。

裏付けの取れていない新規ソースからの噂なので、現時点ではあまり信用しすぎない方がよさそうですが、X-H3が部分積層型センサーを採用し、X-H2とX-H2Sが統合されるという話はあり得ない話ではなさそうです。その場合、画素数は両機の中間程度（3300万画素あたり？）になるのでしょうか。